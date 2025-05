Stadio Flaminio, Lazio ci siamo: entro fine maggio il via alla Conferenza dei servizi

Giovedì sera è stata un’occasione di festa in casa Lazio, con la società biancoceleste che ha celebrato il 25° anniversario dalla vittoria dell’ultimo scudetto. Ma è stata importante anche per fortificare le fondamenta del prossimo futuro del club di Claudio Lotito.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, alla cena di gala avvenuta giovedì hanno presenziato anche il deputato democratico Claudio Mancini, molto vicino al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, così come l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune, Alessandro Onorato. I due si sono intrattenuti molto con Lotito, che ha approfittato della situazione per portare avanti il discorso legato allo stadio Flaminio, che il patron vuole far diventare la prossima casa della Lazio.

Proprio sotto questo aspetto le notizie che filtrano sulla situazione sono più che positive per la Lazio. Infatti, sembra che i tempi siano maturi per avere una fumata bianca. Dopo mesi di attese e interlocuzioni, la Conferenza dei servizi dovrebbe essere avviata entro fine maggio o, al massimo, nei primi giorni di giugno. Si tratta del passaggio chiave per trasformare l’idea in progetto, e il progetto in realtà.

La bozza del piano è nota e non è cambiata da parte della Lazio: riqualificazione architettonica, sostenibilità, valorizzazione del quartiere, ma anche interventi sulla viabilità. È su questi ultimi due aspetti che si concentrano le verifiche finali, necessarie per aprire formalmente i lavori della conferenza senza timore di ricevere rifiuti da parte delle varie soprintendenze. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise per evitare di congestionare una zona centrale e delicata come quella del Flaminio. Sotto esame ci sono collegamenti, parcheggi, trasporto pubblico e compatibilità urbanistica.

Intanto prosegue il confronto, rimasto sempre costante, fra Lazio e Comune di Roma con il club biancoceleste che ha visto aprirsi un’autostrada davanti a sé dopo la negazione dell’interesse pubblico al progetto della Roma Nuoto, che è stato ribadito anche all’assemblea Capitolina. Il sogno di Lotito è festeggiare il suo 25° anno come proprietario del club, acquistato nel 2004, nel nuovo Flaminio.