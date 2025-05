L’ultima squadra a qualificarsi per il nuovo Mondiale per Club a 32 partecipanti sarà deciso sabato 31 maggio, quando i Los Angeles FC, squadra statunitense, e il Club América, storico club messicano, si affronteranno in uno spareggio ad alta tensione al BMO Stadium di Los Angeles, California, con il calcio d’inizio previsto per le 19:30 ora locale (le 4.30 del 1° giugno in Italia).

I biglietti per questa sfida da dentro o fuori saranno disponibili per il pubblico a partire da sabato 17 maggio. Gli iscritti ai programmi di LAFC e Club América avranno accesso anticipato esclusivo a partire da venerdì 16 maggio. Lo spareggio per il Mondiale per Club sarà trasmesso in streaming gratuito a livello globale su DAZN, con ulteriori accordi di sublicenza che saranno annunciati a breve.

A seguito delle recenti decisioni del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), la FIFA ha stabilito che l’ultimo posto disponibile per il torneo sarà assegnato tramite uno spareggio tra i Los Angeles FC (secondi classificati nella Concacaf Champions League 2023, alle spalle del Club León) e il Club América (squadra meglio posizionata nel ranking tra i club Concacaf al termine della Concacaf Champions Cup 2024, ultimo anno valido per la qualificazione).

In caso di parità al termine dei 90 minuti, si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti, con un intervallo di cinque minuti. Se la parità dovesse rimanere sul punteggio di parità anche dopo i supplementari, la vincitrice sarà determinata tramite calci di rigore.

Data spareggio Mondiale per Club – Il girone del torneo

La squadra vincitrice dello spareggio si aggiudicherà l’ultimo posto disponibile nel Mondiale per Club e sarà inserita nel Gruppo D, insieme ai brasiliani del Flamengo, ai tunisini dell’Espérance Sportive de Tunis e agli inglesi del Chelsea.

Le partite della fase a gironi per LAFC o Club América si disputeranno nelle seguenti città: