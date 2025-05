Juve, BBC pronta a tornare: Chiellini al fianco di Giuntoli con Barzagli e Bonucci in panchina

In attesa di conoscere se anche nella stagione 2025/26 la Juventus giocherà in Champions League, il progetto societario bianconero inizia a prendere forma.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, con l’addio del Managing Director Revenue & Institutional Relations Francesco Calvo, non sembrano finite le novità a livello dirigenziale nel club bianconero. Infatti, dalla prossima stagione la figura di Giorgio Chiellini diventerà più centrale, come già visto in questo finale di stagione su diversi ambiti, compreso quello sportivo. E potrebbero tornare, con ruoli diversi, anche due figure che conoscono molto bene l’ambiente della Continassa.

Proprio per questo inizia a prendere forma uno scenario che alla Juve conoscono bene: una ricostruzione fuori dal campo di quel terzetto protagonista sul rettangolo verde di gioco per molti anni, la BBC formata da Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e, appunto, Giorgio Chiellini.

Andando nel dettaglio di quello che si può definire un tentativo di juventinizzazione del club, tanto invocato dai tifosi soprattutto nell’ultima stagione dove il senso di appartenenza sembrava più complicato da trovare, ecco quali ruoli dovrebbero ricoprire i due ex difensori.

Per Bonucci, il più giovane dei tre e l’ultimo a chiudere con il calcio giocato nel 2024, si pensa a un posto nel nuovo staff della prima squadra. A maggior ragione se si realizzasse il sogno di riportare Antonio Conte in panchina. A Barzagli, invece, la Juventus affiderebbe volentieri la guida di una squadra del vivaio.

Invece, per quanto riguarda il futuro prossimo di Chiellini, l’ex capitano della Nazionale avrà più peso nelle decisioni del club, anche in quelle dell’area sportiva andando ad affiancare sempre di più il direttore tecnico Cristiano Giuntoli.