Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Crystal Palace Manchester City in streaming gratis, finale della FA Cup 2025.

La finale della FA Cup 2025 è ormai alle porte e promette emozioni forti per tutti gli appassionati di calcio inglese. Sabato 17 maggio 2025, alle ore 17:30 italiane, il prestigioso stadio di Wembley sarà il teatro della sfida tra Crystal Palace e Manchester City, due squadre con ambizioni molto diverse ma unite dallo stesso obiettivo: sollevare il trofeo.

Crystal Palace Manchester City in streaming gratis – Come ci arrivano le due squadre

Il Manchester City, ormai abituato a giocare (e vincere) finali, arriva a questo appuntamento con la consueta etichetta di favorito. La squadra di Pep Guardiola continua a imporsi come una delle più dominanti d’Europa, anche se la stagione appena conclusa è stata avara di soddisfazioni. I Citizens puntano comunque a chiudere la stagione mettendo un altro trofeo in bacheca, prima di dedicarsi al Mondiale per Club.

Dall’altra parte, il Crystal Palace rappresenta la grande sorpresa di questa edizione. Il club londinese è riuscito a eliminare avversari ben più quotati lungo il cammino e arriva a Wembley con l’entusiasmo di chi ha poco da perdere ma molto da guadagnare. Giocatori come Eberechi Eze, Adam Wharton e Marc Guéhi hanno brillato in questa FA Cup, e i tifosi sognano un’impresa che entrerebbe nella storia del club.

Crystal Palace Manchester City in streaming gratis – Come seguire il match

Ma come e dove si può vedere la partita in Italia? Per chi si stesse chiedendo dove vedere Crystal Palace Manchester City in streaming gratis, la risposta è semplice: la finale sarà trasmessa in live streaming sul canale YouTube ufficiale della FA Cup. Una grande notizia per tutti gli appassionati italiani, che potranno seguire lo spettacolo dell’ultimo atto senza abbonamenti.

Per chi vive in Italia e vuole guardare Crystal Palace-Manchester City in diretta, non sarà necessario cercare canali a pagamento o sottoscrivere abbonamenti. La finale di FA Cup 2025 sarà trasmessa in chiaro sul canale YouTube ufficiale della competizione, raggiungibile a questo indirizzo. Basterà collegarsi pochi minuti prima dell’inizio della partita per accedere al live streaming.