DAZN, la lotta Scudetto spinge gli ascolti: media oltre 5 mln nel finale di stagione  

La lotta Scudetto, la corsa per l’Europa e le sfide per non retrocedere fanno bene agli ascolti della Serie A su DAZN. Tra la giornata 29 e la giornata 36 del campionato, la piattaforma di sport in streaming ha fatto registrare la media ascolti più alta delle ultime tre stagioni grazie all’incertezza sui verdetti finali.

Con una media di oltre 5,1 milioni di spettatori questo finale di stagione sta conquistando il podio degli ascolti su DAZN. Nonostante il sistema di co-esclusive completamente differente rispetto alla passata stagione (più big match per Sky) e una fase di stagione che lo scorso anno vedeva alla 33esima giornata il ritorno del Derby della Madonnina, il campionato ancora in corso sta evidenziando numeri importanti.

In gioco ci sono praticamente tutte le squadre di vertice, o quasi. Si va dalla corsa scudetto infuocata con Napoli e Inter separate da un solo punto, alla lotta alla Champions con Juventus, Lazio e Roma pronte a battagliare e la volata per le altre Coppe. Così gli ascolti su DAZN registrano la media più alta di sempre da quando l’audience dell’OTT è rilevato con il sistema di total audience di Auditel, quindi dalla stagione 22/23.

Va ricordato che sul finale di stagione gli ascolti vengono abitualmente condizionati dall’assegnazione dello scudetto e dagli altri verdetti. Da quando DAZN è il principale titolare dei diritti tv della Serie A, lo scudetto è stato assegnato ogni anno a una squadra differente. Quest’anno sarà la prima volta che una squadra bisserà la posizione in testa considerando che il Napoli lo ha vinto nella stagione 2022/23 alla 33esima giornata e lo scorso anno l’Inter ha trionfato al medesimo turno. Nonostante la parte finale di stagione fisiologicamente segni un calo naturale degli ascolti, quest’anno le ultime giornate sono davvero infuocate. Tuttavia, la contemporaneità di nove sfide nel penultimo turno (e molto probabilmente in larga parte anche della 38esima giornata) farà segnare inevitabilmente una riduzione, stante l’impossibilità per il tifoso di seguire tutte le gare desiderate durante il weekend.