Ipotesi spareggio e 38esima giornata: decisione attesa per lunedì 

«Partite in contemporanea? Al momento il Consiglio ha deciso di non cambiare niente. Ad oggi le partite si giocheranno o sabato 24 o domenica 25 maggio. Vediamo come va il prossimo turno ed eventualmente il prossimo Consiglio deciderà se confermare o meno la decisione di giocare in queste date».

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato così a margine dell’assemblea tenutasi ieri al Coni, a proposito del nodo della contemporaneità per le gare dell’ultimo turno del campionato. Un tema che si ripresenterà al termine di questo weekend, in cui nove sfide si giocheranno domenica alle ore 20.45.

Nessuna decisione, per ora, è dunque stata presa, nemmeno sul tema del potenziale spareggio Scudetto tra Napoli e Inter. A meno di un successo dei partenopei in questa giornata (è l’unica possibilità, con la squadra di Conte vincente a Parma e i nerazzurri sconfitti dalla Lazio in casa) la questione andrà comunque affrontata e risolta il prossimo lunedì, in vista del successivo turno di campionato.

Le sfide di Napoli e Inter dovranno essere anticipate, per consentire poi di programmare lo spareggio e allo stesso tempo fornire ali nerazzurri il tempo necessario a preparare la finale di Champions League contro il PSG. Inoltre, bisognerà fare una valutazione sugli altri verdetti, tra lotta salvezza e corsa per l’Europa.

«Ad oggi la cosa è stata già esaminata e si è deciso di confermare, poi se il Consiglio deciderà di cambiare la decisione la cambieremo. Inter e Napoli d’accordo? È inevitabile, è una decisione del Consiglio», ha aggiunto per il momento Simonelli, in attesa dei risultati che emergeranno sul campo nel weekend.

Poi, parlando del futuro del calcio italiano, ha sottolineato come l’assemblea di ieri sia stata «lunga, lavoriamo sul piano industriale e stiamo gettando le basi per una Lega che verrà e avrà un grande sviluppo. Credo che sia una cosa positiva per tutto il calcio italiano, tutte le squadre ne trarranno profitto, ci crediamo molto».