Internazionali Roma, la Rai raddoppia: le sfide di Musetti e Sinner in chiaro

Sarà una giornata di tennis a forte tinte azzurre quella di oggi. Infatti, per la prima volta dopo ben 68 anni (l’ultima volta fu nel 1957, con Nicola Pietrangeli e Beppe Merlo che poi si sfidarono in finale), ci sono ben due italiani nelle semifinali degli Internazionali di Roma, con il sogno di avere un’altra finalissima tutta a tinte azzurre.

Da una parte Lorenzo Musetti, grande protagonista negli ultimi mesi, affronterà Carlos Alcaraz, dall’altra il numero uno del ranking ATP Jannik Sinner se la dovrà vedere con Tommy Paul. Entrambe queste partite saranno visibili in chiaro sulla Rai. in virtù delle norme AgCom sulle manifestazioni sportive di interesse nazionale.

Il programma della giornata si aprirà alle 15.30, con il match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz: sarà il sesto confronto diretto tra i due, con lo spagnolo in vantaggio 4-1, e la rivincita di un mese fa, quando Musetti cedette in tre set nella finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il match sarà in diretta su Rai 1.

Alle 20.30, poi, tornerà in campo Jannik Sinner, opposto allo statunitense Tommy Paul: il numero uno del mondo, che nei quarti di finale ha impressionato superando agevolmente il norvegese Casper Ruud in poco più di un’ora di gioco, è in vantaggio 3-1 nei precedenti, ma quello di stasera sarà il primo match tra i due sulla terra rossa.

Musetti-Alcaraz e Sinner-Paul saranno commentate entrambe da Marco Fiocchetti e Omar Camporese, con Maurizio Fanelli, Adriano Panatta e Rita Grande in studio.