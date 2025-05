Dick’s Sporting Goods acquista Foot Locker: affare da 2,4 miliardi di dollari

La nota catena di abbigliamento sportivo Foot Locker sarà acquistata dalla rivale statunitense Dick’s Sporting Goods. L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale, nella quale si sottolinea che l’operazione è stata conclusa sulla base di 2,4 miliardi di dollari (intorno ai 2,1 miliardi di euro).

Dick’s ha anche già annunciato che i negozi di Foot Locker, che attualmente sono circa 2.400 e attivi in 22 Paesi, manterranno il loro nome. Le azioni di Dick’s, quotata alla Borsa americana sono arrivate a perdere anche il 13% del loro valore nella giornata odierna, segno che gli investitori non hanno apprezzato la decisione.

Questo perché Foot Locker i trova in un momento non particolarmente florido della sua storia: da qualche anno infatti sta risentendo di un pesante calo delle vendite, soprattutto nei centri commerciali, e l’anno scorso aveva già chiuso centinaia di punti vendita.

«Ammiriamo da tempo l’importanza culturale e il valore del marchio Foot Locker e del suo team di Stripers (addetti alla vendita con le maglie a righe nere e bianche, ndr)», ha dichiarato Ed Stack, presidente esecutivo di Dick’s.

«Pensiamo che ci sia un’opportunità di crescita significativa per il futuro. Applicando la nostra esperienza operativa a questa azienda emblematica, vediamo un percorso chiaro per sbloccare ulteriormente la crescita e rafforzare la posizione di Foot Locker nel settore. Insieme, sfrutteremo i punti di forza complementari di entrambe le organizzazioni per soddisfare al meglio le esigenze ampie e in costante evoluzione dei consumatori di prodotti sportivi in tutto il mondo», ha concluso.

La transazione – che rimane soggetta alle necessarie approvazioni, soprattutto in termini di concorrenza – dovrebbe essere finalizzata nella seconda metà del 2025.