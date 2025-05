Mondiale per Club, primi scontri sui contratti: il Liverpool vuole soldi per Arnold

Rischia di finire con un autentico braccio di ferro l’avventura, durata 21 anni fra giovanili e prima squadra, fra Trent Alexander-Arnold e il Liverpool.

Il terzino inglese, classe 1998, lascerà Anfield per accasarsi al Real Madrid. In particolare i Blancos vorrebbero Alexander-Arnold in gruppo già per il Mondiale per Club che la squadra spagnola farà sicuramente con un nuovo allenatore visto l’addio di Carlo Ancelotti, che sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile.

Ma proprio la disponibilità dell’inglese per il torneo FIFA, che inizierà il 15 giugno quindi ancora con la stagione 2024/25 in corsa, sta diventando sempre di più terreno di scontro fra il Liverpool e il Real Madrid, visto che Alexander-Arnold ha già dato la sua disponibilità a partecipare al Mondiale per Club con la maglia dei Blancos.

La società spagnola è al lavoro con i Reds per trovare un accordo che liberi il calciatore prima della naturale scadenza del contratto fissata per il 30 giugno. Ma serve trovare un accordo su una cifra simbolica da versare nelle casse del Liverpool, che per diverse fonti internazionali sembra poter essere di circa 1,5 milioni di euro. Una somma che il Real Madrid sembra intenzionata a pagare.

Proprio per questo, a Madrid sono molto fiduciosi di consegnare al nuovo allenatore, che potrebbe essere Xabi Alonso, Alexander-Arnold per il Mondiale per Club. Serve ora concludere l’accordo con il Liverpool che aveva avanzato una prima richiesta di 3 milioni di euro. Ottimismo spagnolo che deriva anche dal fatto che il Liverpool non parteciperà al Mondiale per Club, visto che le due squadre a rappresentare la Premier League saranno Chelsea e Manchester City.