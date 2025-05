Juve, domenica con l’Udinese l’esordio dei nuovi sponsor sulla maglia

Prime foto ufficiali della nuova divisa della Juventus con il logo Jeep indossata da Locatelli, Vlahović, Weah e Yildiz accanto a Compass, il SUV Made in Italy appena presentato alla stampa internazionale.

Mentre da un lato il marchio Jeep continua ad aprire nuove strade, esaltando la proverbiale capability off road dei suoi SUV attraverso l’adozione di tecnologie sostenibili e capaci di garantire performance straordinarie, dall’altro il brand torna a incrociare il proprio cammino con quello di Juventus, proseguendo così un percorso di successo nato durante la stagione sportiva 2012-2013, proseguito come Official Automotive Partner nella stagione che va concludendosi, e destinato a superare ulteriormente i limiti per le prossime tre stagioni.

Un rapporto che dunque si avvia a vivere la quattordicesima stagione e che ha fruttato 19 titoli della prima squadra maschile, 13 della prima squadra femminile e 1 Coppa Italia Serie C della Next Gen in annate che hanno visto la crescita esponenziale del marchio Jeep sul mercato italiano e su quello europeo, grazie al lancio di nuovi prodotti e all’introduzione di nuove tecnologie.

Come noto, l’accordo economico – che prevede anche la sponsorizzazione da parte di Visit Detroit – è stato siglato sulla base di una media di 28/30 milioni di euro a stagione (4 milioni nel 2024/25 e partnership a tutto tondo a partire dal 2025/26), cifra che riporta il club bianconero ai vertici del calcio italiano per quanto riguarda i ricavi da main sponsor.

L’esordio della nuova maglia con lo sponsor, come spiega Stellantis in una nota ufficiale, avverrà già il prossimo weekend, in occasione della sfida tra Juventus e Udinese, in programma all’Allianz Stadium domenica 18 maggio alle ore 20.45.