Ricavi da main sponsor: Juve e Inter leader in Italia, ma big europee lontane

La Juventus ha finalmente trovato uno sponsor di maglia. Dopo una stagione intera trascorsa senza partner commerciali per quanto riguarda la parte frontale della divisa da gioco (fatta eccezione per la collaborazione con Save The Children, che non prevedeva corrispettivo economico), il club bianconero ha siglato una nuova intesa con Jeep e Visit Detroit.

A un anno di distanza dall’addio, il brand del colosso dell’automotive Stellantis (di cui Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla la stessa Juve, è il primo azionista) torna così sulla maglia dei bianconeri e ci resterà fino al termine della stagione 2027/28. Con lui anche il marchio Visit Detroit, per un’accoppiata che, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, porterà nelle casse del club tra i 28 e i 30 milioni a stagione.

Ricavi sponsor di maglia – Manchester City al top in Europa

Grazie a questa intesa, seppur senza toccare i livelli delle stagioni passate, la Juventus torna così ai vertici in Italia per ricavi da main sponsor – molto vicina all’Inter –, ma rimane ben lontana dalle big europee. Partendo proprio dai top club del Vecchio Continente, questa è la classifica delle prime dieci società per ricavi dal principale sponsor di maglia:

Manchester City – Etihad: 80 milioni di euro a stagione Real Madrid – Emirates: 70 milioni di euro a stagione PSG – Qatar Airways: 70 milioni di euro a stagione Manchester United – Snapdragon: 70 milioni di euro a stagione Arsenal – Emirates: 60 milioni di euro a stagione Liverpool – Standard Chartered: 60 milioni di euro a stagione Barcellona – Spotify: 57,5 milioni di euro a stagione Bayern Monaco – Deutsche Telekom: 50 milioni di euro a stagione Tottenham – AIA: 47,5 milioni di euro a stagione Atletico Madrid – WhaleFin: 42 milioni di euro a stagione

A differenza di quelle della Juventus (in crescita dal 2025/26, dato che il 2024/25 è ormai giunto al termine), le cifre in questione fanno tutte riferimento ai contratti in essere nella stagione in corso. I dati restituiscono però bene l’idea di come si posizioni uno dei top club italiani rispetto alle migliori avversarie d’Europa.

Ricavi sponsor di maglia – La classifica dei club italiani

Discorso che vale anche per l’Inter, attualmente leader di questa classifica nel nostro Paese, e ancora di più per il Milan. Guardando infatti alla Serie A, se i nerazzurri incassano 30 milioni di euro da Betsson, i rossoneri sono fermi a 19 milioni di euro a stagione da Emirates.

Va comunque sottolineato che, come appreso da Calcio e Finanza, l’accordo del Milan prevede un corrispettivo a salire nel corso degli anni di contratto che lo porterà ad avvicinarsi ai 30 milioni annui, come da indiscrezioni al momento del rinnovo.

Di seguito, la classifica dei ricavi da sponsor di maglia nella stagione 2024/25, ricordando che la cifra della Juventus è relativa alla prossima stagione e che il dato serve come indicatore per capire come si posizionerà il club bianconero:

Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione Milan – Emirates: 19 milioni di euro a stagione Roma – Riyadh Season: 12,5 milioni di euro a stagione Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione Bologna – Saputo: 4 milioni di euro a stagione Torino – Suzuki: 2,25 milioni di euro a stagione Monza – Motorola: 2 milioni di euro a stagione Parma – Prometeon: 1,4 milioni di euro a stagione Udinese – Bluenergy: 1,2 milioni di euro a stagione Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione Verona – 958 Santero: 1 milione di euro a stagione Empoli – Computer Gross: 0,8 milioni di euro a stagione Como – Uber: 0,7 milioni di euro a stagione Venezia – Cynar: 0,6 milioni di euro a stagione Cagliari – Regione Sardegna e Moby: nd Lazio – nessun main sponsor

Riguardo a questa classifica, va precisato che come nel caso della Juventus (con Exor proprietaria del club e allo stesso tempo primo azionista di Stellantis, a cui appartiene il brand Jeep), anche lo sponsor della Fiorentina è una cosiddetta “parte correlata”. Mediacom, infatti, è un’azienda di telecomunicazioni statunitense di proprietà di Rocco Commisso, patron del club toscano.

Stesso discorso per il Bologna, che porta sulla maglia il brand della società del patron Joey Saputo. Saputo Inc. è un’azienda canadese dedicata alla produzione casearia con sede a Montréal, fondata nel 1954 dalla famiglia Saputo, che produce, commercializza e distribuisce un’ampia gamma di prodotti lattiero-caseari.