Ufficiale, la Juve firma con Jeep e Visit Detroit come sponsor di maglia fino al 2028: ecco le cifre

La Juventus trova il nuovo sponsor di maglia: ufficiale l’accordo con Stellantis (per Jeep) e Visit Detroit, che compariranno sulla maglia bianconera fino al 2028.

Il comunicato ufficiale del club bianconero

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver concluso con Stellantis Europe S.p.A. e The Detroit Metro Convention and Visitors Bureau accordi di front jersey sponsorship fino al 30 giugno 2028.

L’accordo con Stellantis Europe prevede l’utilizzo del brand Jeep quale main sponsor della maglia da gara di Prima Squadra, JWomen e NextGen, per tutte le competizioni sportive nazionali, UEFA e FIFA, a partire dalla stagione sportiva in corso (inclusa la prossima FIFA Club World Cup) e per le stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

L’accordo prevede un corrispettivo fisso complessivo di €69 milioni (di cui €4 milioni per il periodo residuo della stagione sportiva 2024/2025, €19 milioni per la stagione sportiva 2025/2026 ed €23 milioni per ciascuna delle due stagioni sportive successive), oltre a moderate componenti variabili (malus) in caso di mancata partecipazione alle competizioni sportive UEFA. L’accordo tra la Società e Stellantis Europe fa seguito alla soddisfazione di una partnership di successo con il brand Jeep che ha accompagnato Juventus per molte stagioni alla conquista di straordinari traguardi sportivi.

Ad integrazione di quanto sopra, si segnala che la Società ha concluso con Visit Detroit l’accordo per occupare il secondo spazio riservato agli sponsor sul fronte della maglia da gara della Prima Squadra, JWomen e NextGen, per tutte le competizioni sportive nazionali (escluse, quindi, quelle UEFA e FIFA), con medesima durata dell’accordo Jeep. L’accordo con Visit Detroit prevede un corrispettivo complessivo fisso significativamente inferiore rispetto al contratto di sponsor Jeep (in coerenza con i minori diritti di sponsorizzazione concessi) e componenti variabili (bonus), potenzialmente di rilievo, in funzione del conseguimento di determinati obiettivi.

Gli importi previsti negli accordi conclusi con i due partner sopra menzionati – che si ritiene possano creare valore nel lungo termine per la Società, gli Azionisti e i partner stessi – sono sostanzialmente nel range di quelli previsti dal Piano strategico per gli esercizi 2025/2026 e 2026/2027 con riferimento alla front jersey sponsorship.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la cifra complessiva garantita dai due sponsor dovrebbe aggirarsi intorno ai 28/30 milioni di euro a stagione. In particolare, l’accordo legato a Visit Detroit è una sponsorizzazione innovativa soprattutto sul fronte dei bonus, visto che sono previste cifre variabili legate al core business del nuovo partner del club bianconero. Il brand Visit Detroit, come spiegato dalla stessa società, non potrà comparire nelle competizioni internazionali (visto che i regolamenti UEFA e FIFA non consentono il doppio sponsor di maglia), ma sarà presente solo nelle competizioni nazionali (quindi Serie A e Coppa Italia).