Juve, Scanavino: «Calvo vuole nuove sfide. Con Tudor fino al Mondiale per Club» 

L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dei temi più recenti in casa bianconera. Dal probabile addio di Francesco Calvo al mercato, passando per i ruoli di Chiellini e Tudor, tante le questioni sul tavolo.

«In realtà con Francesco (Calvo, ndr) è da qualche tempo che stiamo discutendo a proposito del suo futuro. Lui ha espresso la volontà di intraprendere nuove sfide professionali e ci siamo dati appuntamento alla fine del campionato per definire i prossimi passi, anche per permettere a lui di terminare gli impegni sia commerciali importanti che abbiamo sul tavolo quest’anno, sia quelli istituzionali», ha esordito l’AD.

Parlando invece di Giorgio Chiellini, Scanavino ha aggiunto: «Lui è da un anno solo con noi e sta lavorando molto bene. E’ una persona che negli impegni che ha avuto a livello istituzionale sta facendo veramente bene. Sicuramente può crescere in quell’area lì e in prospettiva vedremo, diamo tempo al tempo».

Sul lavoro di Tudor, Scanavino crede che il tecnico abbia «avuto un impatto molto positivo, sta lavorando bene in un momento critico e in una situazione contingente di rosa ristretta. Con lui siamo stati chiari fin dall’inizio: faremo sicuramente insieme il Mondiale per Club e poi decideremo. Al momento siamo molto felici».

Infine, una battuta sul calciomercato in vista della prossima stagione: «Giuntoli sta lavorando già da tempo per fare degli inserimenti mirati per migliorare la squadra e stiamo progettando insieme le opzioni per il futuro».