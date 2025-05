Coppa Italia, Milan-Bologna tutto esaurito: incasso record per una finale

Bologna e Milan scenderanno in campo questa sera allo stadio Olimpico di Roma per affrontarsi e tentare di conquistare la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale in palio dopo la Supercoppa vinta proprio dai rossoneri lo scorso gennaio.

Sarà un Olimpico da tutto esaurito quello che attenderà le due squadre, che si sono affrontate pochi giorni fa in campionato con i rossoneri capaci di rimontare il gol subito da Riccardo Orsolini grazie alla doppietta di Santiago Gimenez e alla rete del solito Christian Pulisic.

Incasso Milan Bologna Coppa Italia – La classifica completa della competizione

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i biglietti per la finale di Coppa Italia sono esauriti con lo stadio che registrerà circa 68.500 spettatori, per un Olimpico diviso a metà con il cuore del tifo bolognese sistemato in Curva Nord, mentre nella Sud ci saranno i milanisti.

Numeri da record, invece, per quanto riguarda l’incasso da botteghino che sarà il più alto mai registrato per la finale di Coppa Italia: 5,5 milioni di euro, andando a eguagliare quella del 2023 fra Fiorentina e Inter, piazzandosi al secondo posto fra gli incassi più alti della storia della competizione. Ecco di seguito la classifica (*dato non ufficiale):