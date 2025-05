La Sampdoria retrocede in Serie C: è la prima volta della storia

La Sampdoria retrocede in Serie C per la prima volta della sua storia. Lo 0-0 in casa della Juve Stabia, nell’ultima giornata della Serie B 2024/25, non è bastata ai blucerchiati per evitare il terzultimo posto e la retrocessione diretta in Lega Pro.

I blucerchiati con una vittoria in Campania avrebbero infatti avuto l’opportunità almeno di passare dal playout, ma gli uomini allenati da Evani non sono riusciti a sbloccare il risultato nonostante diverse occasioni. Dopo 78 campionati tra Serie A (65) e Serie B (13), la Sampdoria trova quindi la prima retrocessione in Serie C della sua storia.

Sampdoria, Cittadella e Cosenza salutano così la Serie B e scendono in Serie C. Frosinone, sedicesimo, e Salernitana, diciassettesima, dovranno invece affrontarsi nel playout (qui il calendario playout Serie B 2025) per conquistare la permanenza nel campionato cadetto. Questo il responso dell’ultima giornata nella parte bassa della classifica di Serie B. In zona playoff, il Cesena conquista l’ultimo posto disponibile per giocarsi la promozione in Serie A, raggiungendo Sassuolo e Pisa, già saliti nella massima serie.

La squadra romagnola, settima, affronterà il Catanzaro, sesto, nel turno preliminare. L’altra sfida vedrà la Juve Stabia, quinta, contro il Palermo, ottavo, per accedere alle semifinali, dove attendono Spezia (terzo) e Cremonese (quarto).