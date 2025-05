"Indimenticabili": l'evento per i 25 anni dall'ultimo scudetto della Lazio in onda su DAZN e Sportitalia

Lazio, DAZN e Sportitalia hanno annunciato congiuntamente la trasmissione gratuita e in chiaro dell’evento celebrativo “Indimenticabili – 25° Anniversario dello Scudetto 2000”.

La serata, in programma giovedì 15 maggio alle ore 20:00 presso la storica cornice della Casina di Macchia Madama a Roma, offrirà a tutti i tifosi collegati, live e on-demand, la possibilità di rivivere gratuitamente e senza limitazioni uno dei momenti più gloriosi nella storia biancoceleste. La diretta sarà disponibile, in modo totalemnte gratuito, su i canali ufficiali della Lazio disponibili su app e radio, sul digitale terrestre con Sportitalia, senza dimenticare l’on Demand sulla piattaforma DAZN, che si troverà nell’area dedicata al club biancoceleste.

Grazie a questa copertura multicanale completamente gratuita, ogni tifoso potrà seguire comodamente da casa – o da qualunque luogo – la celebrazione del venticinquennale dello Scudetto. Questa iniziativa rappresenta un evento aperto a tutti, pensato per coinvolgere l’intera comunità laziale sia in Italia che all’estero, unendo tecnologia e passione sportiva.

La trasmissione simultanea gratuita su app, radio e digitale terrestre anticipa il lancio della nuova piattaforma digitale e Media Company della Lazio. Si tratta di un progetto innovativo con cui il club offrirà ai propri sostenitori contenuti multimediali sempre più ricchi, interattivi e accessibili. La diretta di “Indimenticabili” fungerà dunque da anteprima di questa nuova era digitale, sottolineando l’impegno della Società nell’innovazione e nel rafforzare il legame con i tifosi attraverso canali di comunicazione all’avanguardia.

“Indimenticabili” celebrerà il 25° anniversario del secondo Scudetto conquistato dalla Lazio, un trionfo entrato nella leggenda del calcio italiano. Quella vittoria del 2000 – ottenuta sotto la presidenza di Sergio Cragnotti e la guida tecnica dell’indimenticato mister Sven-Göran Eriksson – arrivò al termine di un finale di stagione memorabile, passato alla storia per il celebre “diluvio di Perugia”, quando la Lazio riuscì a superare la Juventus all’ultima giornata. A distanza di 25 anni, l’entusiasmo e l’orgoglio per quella impresa sono più vivi che mai nella memoria collettiva dei tifosi biancocelesti.

Nel corso della serata saliranno sul palco molti dei protagonisti di quell’annata storica. Saranno presenti gli eroi in maglia biancoceleste del 1999/2000 – dai campioni d’Italia di allora ai membri dello staff tecnico – per condividere aneddoti, emozioni e retroscena di quella straordinaria cavalcata tricolore. Non mancheranno volti simbolo di quella Lazio leggendaria, pronti a riportare tifosi e appassionati indietro nel tempo, rievocando le immagini e i sentimenti che accompagnarono la conquista di un titolo indimenticabile.