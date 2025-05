Lazio, Cragnotti torna a Formello dopo 22 anni su invito di Lotito

In questi giorni in cui ricorrono i 25 anni dall’ultimo scudetto vinto dalla Lazio, la società biancoceleste ha comunicato oggi che è pronto un ritorno molto speciale nel centro sportivo di Formello.

Infatti, su invito del club di Claudio Lotito, è pronto a tornare nel quartier generale della Lazio l’ex patron del club, Sergio Cragnotti dopo ben 22 anni dall’ultima volta. Un vero e proprio evento che si terrà martedì 13 maggio 2025 alle ore 12:00 presso il Centro Sportivo di Formello.

Nella nota pubblicata sul sito ufficiale della Lazio si legge: «All’appuntamento sarà presente il Presidente Claudio Lotito, che accoglierà per la prima volta a Formello Sergio Cragnotti. Il suo ritorno nel centro sportivo biancoceleste avviene infatti dopo 22 anni dall’ultima visita, una presenza di grande valore simbolico per tutta la famiglia laziale e per la storia del Club.

La Società intende così onorare una ricorrenza storica: in questi giorni ricorre il 25° anniversario del secondo Scudetto conquistato dalla Lazio. Quel trionfo del 2000, ottenuto sotto la presidenza Cragnotti e la guida tecnica del compianto Sven-Göran Eriksson, maturò al termine di un finale di campionato memorabile – passato alla storia per il celebre “diluvio di Perugia” – che consentì ai biancocelesti di superare la Juventus all’ultima giornata. In quegli anni la Lazio seppe imporsi ai massimi livelli, conquistando – oltre a quello Scudetto – numerosi trofei nazionali e internazionali sotto la gestione Cragnotti.

L’evento di Formello sarà incentrato sulla presentazione del libro “Diluvio e Delirio, lo Scudetto più incredibile di sempre” volume scritto dai giornalisti Valerio Spina e Manuele Baiocchini che ripercorre la straordinaria cavalcata della Lazio verso lo Scudetto del 2000. Il libro raccoglie aneddoti e retroscena inediti raccontati dai protagonisti di quella impresa, offrendo l’occasione di rivivere emozioni uniche e di ricordare i campioni che regalarono ai tifosi un titolo entrato nella leggenda biancoceleste.

In occasione dell’evento, sarà inoltre intitolata la nuova biblioteca del Centro Sportivo di Formello alla memoria di Flavio e Francesco Rosci, i due giovani tifosi laziali recentemente scomparsi. Con questa celebrazione la S.S. Lazio desidera ribadire l’importanza di mantenere vivo il legame tra la gloriosa storia del club e il presente, onorando i protagonisti del passato e trasmettendo i loro valori alle nuove generazioni di tifosi. La Società invita i rappresentanti dei media a partecipare a questo appuntamento speciale di memoria e condivisione.

L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale della S.S. Lazio, offrendo così a tutti i tifosi la possibilità di partecipare virtualmente a questo significativo momento di memoria storica. La S.S. Lazio invita i rappresentanti dei media a partecipare e seguire questo appuntamento di grande importanza storica e affettiva per tutto il popolo biancoceleste».