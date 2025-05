Tronchetti Provera: «Inter-Barça? Ero disperato, sono uscito nel recupero»

Sono diventate virali le immagini di alcuni tifosi dell‘Inter che lasciano San Siro durante i minuti di recupero sul risultato di 3-2 per il Barcellona e di fatto sentono il boato per il gol del pari di Acerbi da fuori lo stadio.

Fra questi, per sua stessa ammissione, c’era anche Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli che figura fra i piccoli azionisti del club nerazzurro. «Ero disperato sul 2-3, al primo minuto di recuperato sono sceso in garage per prendere la macchina – racconta Tronchetti Provera durante la puntata 761 de “La Politica nel pallone” di Emilio Mancuso su Radio Rai Gr Parlamento –. Salgo in macchina e sento il boato di San Siro. Il dubbio è che se tornavo dentro, le cose potessero cambiare. Io rispetto la scaramanzia, quindi ho guardato prima sul telefonino e poi il finale a casa. In quel momento non ci credevo, Acerbi ha fatto una cosa alla Milito».

Ovviamente non può mancare un commento sulla finale contro il PSG del prossimo 31 maggio: «Se l’Inter mantiene lo spirito del 4-3 ha la forza fisica, può farcela. È una finale d’animo. Il PSG ha grandi campioni e può giocare una super partita, l’Inter ha più senso di appartenenza. Il campionato? Il Napoli ha avuto un inciampo e ora ci troviamo in una situazione in cui ognuno è padrone del proprio destino, non si possono fare errori, da una parte e dall’altra».

Tronchetti Provera ha da sempre due grandi passioni a livello di sport, il calcio e la Formula 1. Sulla Ferrari il vice presidente esecutivo di Pirelli ha così commentato: «Credo che la Ferrari abbia tutte le possibilità di recuperare. L’anno prossimo c’è il cambio di regolamento, per cui credo che la concentrazione si sposti sull’essere molto competitivi nel 2026. La Ferrari che vediamo oggi è una Ferrari che ha una capacità diversa di competere rispetto alla McLaren, che sembra aver fatto tutto giusto. Andrea Kimi Antonelli? È una bella sorpresa, vedere questo ragazzo appena maggiorenne che se la gioca in questo modo rende più divertenti i gran premi. A Miami ha dimostrato di essere un grande pilota».