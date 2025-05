Corsa scudetto al rush finale: lo scontro al vertice accende i social

I temi del dibattito. Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

I nerazzurri tornano in corsa. L’Inter scrive una pagina di storia vincendo la partita con il Barcellona 4-3 in una semifinale epica a San Siro: Frattesi segna nei supplementari il gol che porta i nerazzurri alla finale di Champions League, in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain. I social sono esplosi, con tifosi in delirio per il ritorno dell’Inter in finale dopo due anni e anche per la vittoria in campionato contro il Torino, che ha permesso alla squadra di Inzaghi di rimanere a un solo punto dal Napoli a due giornate dalla fine. La lotta scudetto è più viva che mai e sui social l’entusiasmo è alle stelle.

Pareggio e polemiche all’Olimpico. Finisce in pareggio l’intenso scontro tra Lazio e Juventus, con Vecino che riprende i bianconeri nel finale dopo il gol di Kolo Muani. Ma il vero post-partita si è giocato sui social: i tifosi juventini si sono scatenati per il rosso a Kalulu, giudicato da molti eccessivo in un momento cruciale della stagione. Nel mirino anche il tecnico Tudor, ancora fresco di nomina, criticato per i cambi e per non aver saputo gestire il vantaggio. Critiche dure anche per Dusan Vlahovic, apparso ai tifosi spento e poco incisivo, e diventato quindi bersaglio di numerosi commenti negativi online. Intanto, tra i laziali, pioggia di elogi per Vecino, decisivo per tutto il match.