Monza, Galliani: «Cessione? Può succedere, ma Fininvest ci sostiene» 

«Purtroppo, come sempre, i risultati sportivi hanno cause e concause, nel bene e nel male». Raggiunto a margine dell’assemblea di Lega Serie A che si è svolta a Roma, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è tornato sulla retrocessione del club brianzolo: «Tanti infortuni, tante cose. Succede. D’altra parte, in Italia come nel resto d’Europa, ci sono 11-12 squadre che non retrocedono mai».

«Si dice che la retrocessione è tre su venti, ma non è così: è tre su nove, perché undici squadre negli ultimi dieci anni non sono mai retrocesse. Quindi ogni anno, se non ti chiami con i nomi che conoscete, hai il 33% di possibilità di retrocedere. Quest’anno è capitato a noi, cercheremo di tornare in A l’anno prossimo con ritrovata vena», ha proseguito l’AD dei brianzoli.

Galliani ha parlato anche della possibilità di un disimpegno dell’attuale proprietà, dopo le tante voci su una cessione: «La cessione può succedere, possono arrivare altri soci e via dicendo. Ma se non dovesse succedere c’è Fininvest alle spalle: ha sostenuto il Monza in questi anni, per anni non c’era la Serie A ma nemmeno la Serie B».

«Grazie a Fininvest siamo andati in Serie A per la prima volta, l’anno venturo faremo la Serie B che mancava da vent’anni prima di Fininvest. Io l’ho vissuta da ragazzo, negli anni ’70, quando abbiamo fatto quattro campionati di fila cercando di andare in Serie A. Speriamo l’anno prossimo», ha concluso Galliani.