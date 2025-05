Dove vedere ultima giornata Serie B: le partite in programma e come seguirle in diretta

Oggi, martedì 13 maggio 2025, si disputa la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie BKT 2024/25. Tutte le partite sono trasmesse in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), con calcio d’inizio alle ore 20:30.

Dove vedere ultima giornata Serie B – Le 10 partite in programma e tutte in contemporanea

Ecco le partite in programma in questa ultima giornata della stagione regolare di B dove tutte e 20 le squadre del campionato cadetto scenderanno in campo martedì 13 maggio alle ore 20.30:

Brescia – Reggiana

Cittadella – Salernitana

Juve Stabia – Sampdoria

Mantova – Catanzaro

Modena – Cesena

Palermo – Carrarese

Pisa – Cremonese

Sassuolo – Frosinone

Spezia – Cosenza

Südtirol – Bari

Dove vedere ultima giornata Serie B – I costi del servizio

A livello medio, i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli introdotti con il nuovo listino di gennaio 2024, fatta eccezione per l’ultimo adeguamento anche per gli abbonamenti mensili che sono rimasti invariati per tutti gli abbonati (vecchi e nuovi) da agosto 2023 ad oggi. Di seguito, tutti i piani di abbonamento, ricordando che anche per la stagione 2024/25 ci sarà uno sconto significativo per chi sceglierà di pagare la sottoscrizione in un’unica soluzione:

DAZN Start – risparmio annuale di 80 euro con pagamento in un’unica soluzione

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione DAZN Goal Pass – risparmio annuale di 110 euro con pagamento in un’unica soluzione (inclusa tutta la Serie B e tre partite a giornata di Serie A)

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione (inclusa tutta la Serie B e tre partite a giornata di Serie A) DAZN Standard – risparmio annuale di 180 euro con pagamento in un’unica soluzione (tutta la Serie A inclusa)

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione (tutta la Serie A inclusa) DAZN Plus – risparmio annuale di 240 euro con pagamento in un’unica soluzione (tutta la Serie A inclusa)

L’account DAZN è personale e non cedibile: non si potrà dare accesso al proprio account DAZN a persone che non fanno parte del proprio nucleo domestico.

Come per altri servizi di streaming in abbonamento legati a contenuti audiovisivi, DAZN prevede che l’accesso al servizio sia possibile solo per le persone che appartengono al medesimo nucleo domestico, siano esse membri della stessa famiglia o conviventi. Questo perché, per questioni di sicurezza, i dati di accesso di chi ha sottoscritto l’abbonamento sono personali e non cedibili.