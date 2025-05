La Premier League ha deciso di anticipare la scadenza per la finestra di mercato estiva del 2025. Come riportato da The Athletic, i club avranno tempo fino alle ore 19:00 del 1° settembre 2025 per portare a temine i loro affari, quattro ore di tempo in meno rispetto al consueto orario di chiusura, fissato per le 23.00.

I club inglesi sono stati informati dello spostamento e dovranno adeguarsi di conseguenza per non rischiare di perdere eventuali trattative dell’ultimo minuto. La decisione è stata presa dopo l’accordo tra la Football Association (la Federcalcio inglese), la Premier League e la English Football League (EFL). Uno dei motivi principali è stato quello di garantire al personale dei club un orario lavorativo più “normale” durante il giorno di chiusura del mercato.

Sono inoltre avvenuti colloqui con le leghe europee per cercare di mantenere un allineamento, e ci si aspetta che saranno applicati cambiamenti simili. La stessa Serie A chiuderà il mercato alle ore 20 del 1° settembre, in linea con la Premier League (considerando la differenza di un’ora di fuso).

A causa del Mondiale per Club FIFA di quest’estate, era già stato confermato a marzo che ci sarebbero state due finestre di mercato. La prima sarà una finestra straordinaria di 10 giorni, dal 1° al 10 giugno, dopo che la FIFA — l’organo di governo del calcio mondiale — ha concesso un’autorizzazione eccezionale (chiusura fissata sempre alle ore 19:00).

La finestra di mercato principale aprirà il 16 giugno, sei giorni dopo la chiusura di quella straordinaria, e resterà aperta fino al 1° settembre. Si era discusso della possibilità di anticiparne la chiusura prima dell’inizio del campionato, ma non è stato raggiunto un accordo, poiché ciò avrebbe penalizzato i club inglesi rispetto a quelli europei.

Di norma, i club hanno un periodo di tolleranza di due ore dopo la chiusura del mercato per completare le trattative, ma la documentazione necessaria dovrà comunque essere inviata alla Football Association entro le 19:00.