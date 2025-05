Sanremo 2026, la Rai decide di partecipare al bando indetto dal Comune

Nel corso del Consiglio di Amministrazione della Rai è stato deciso che la televisione di Stato parteciperà al bando indetto dal Comune di Sanremo per la prossima edizione del Festival.

Si tratta di una adesione che potrebbe però essere resa vana dalla decisione del Consiglio di Stato sulla decisione del TAR secondo cui il Comune ligure ha l’obbligo di indire un bando per la kermesse canora non potendo assegnarla direttamente alla Rai.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato è atteso per il 22 maggio, mentre il bando indetto dal Comune ha come scadenza il 19, quindi la decisione del CdA è di fatto un atto dovuto per evitare di andare oltre il limite imposto. Ma tutto il procedimento, come detto, può essere vano dalla decisione attesa nei giorni successivi.