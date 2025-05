Il gruppo ceco PPF sfida MFE-Mediaset: lanciata un'Opa sulla tedesca Prosiebensat

La partita MFE-Prosieben si scalda con il contrattacco del gruppo ceco PPF. Dopo l’opa lanciata venerdì scorso dal gruppo Mediaset, primo azionista del broadcaster bavarese con oltre il 30%, è arrivata la controfferta del secondo socio, il gruppo finanziario PPF (al 15%), che propone un’offerta pubblica di acquisto parziale per raggiungere una partecipazione in Prosiebensat fino al 29,99%.

Il corrispettivo è interamente in contanti, pari a 7 euro per azione. Una mossa apprezzata dal mercato che ha messo le ali al titolo della tv tedesca con un rialzo di quasi il 20% alla Borsa di Francoforte, raggiungendo il prezzo d’offerta. In rialzo anche il titolo del Biscione (+2% le Mfe A e +2,7% le Mfe B).

Una iniziativa, quella di PPF, ben accolta anche dall’executive board di Prosiebensat.1 che apprezza «l’orientamento a lungo termine di PPF come azionista, dimostrato dall’intenzione di aumentare la propria partecipazione a premio». Il corrispettivo dell’offerta presenta infatti un premio del 17% sul prezzo di chiusura di venerdì di Prosieben e circa del 21% sull’offerta di Mfe (5,74 euro tra cash e azioni).

L’obiettivo di PPF è incrementare la rappresentanza nel Supervisory Board di Prosieben, per supportare maggiormente il management del gruppo. Gli analisti di Equita ritengono che a seguito dell’offerta di Ppf «siano improbabili adesioni all’offerta di Mfe». Il gruppo di Cologno dovrà quindi «valutare se accettare il quantitativo raccolto ad oggi per una quota che la porterebbe non molto lontana dalla quota obiettivo di Ppf o se valutare un rilancio della propria proposta». «Vediamo quindi risvolti negativi per il titolo Mfe», aggiunge Equita, che conferma raccomandazione “Hold” con prezzo obiettivo di 4,5 euro per i titoli B e di 3,6 euro per i titoli A.

La decisione del gruppo ceco – osserva Intermonte – potrebbe (in caso di successo dell’offerta) «ribilanciare nel breve termine il peso dei due principali azionisti», anche se, «Mfe avrà la facoltà, al termine della sua offerta, di far crescere la propria quota con acquisti sul mercato». Ad ogni modo, «per capire meglio le implicazioni di questa decisione, occorre aspettare il documento di offerta di PPF», sostengono gli analisti di Intermonte, osservando che «nel lungo periodo occorre capire se la visione strategica ha punti in comune oppure di divergenza con quella di Mfe». Confermato il rating “Outperform” e target price di 5,1 euro.

L’opa del gruppo ceco non è finalizzata all’acquisizione di una quota di controllo nella società, che ha apprezzato questo fattore. Il comitato esecutivo della tv tedesca «accoglie con favore l’offerta annunciata oggi da PPF» e «apprezza l’elevato impegno di Ppf nei confronti di ProSiebenSat.1 come di azionista di maggioranza orientato al lungo termine, dimostrato dall’intenzione di aumentare la propria quota di partecipazione con un sovrapprezzo, nonché il suo continuo sostegno al comitato esecutivo e all’esecuzione della sua strategia», si legge in una nota.

Ppf «offrirà agli azionisti, che preferiscono monetizzare il loro investimento a breve termine, un’alternativa migliore, interamente in contanti, all’offerta pubblica di acquisto pubblicata da Mfe-MediaForEurope, con un premio di circa il 21% rispetto al corrispettivo implicito dell’offerta Mfe al 9 maggio 2025».

“Ppf è un investitore di lunga data in ProSiebenSat.1 e ha una profonda conoscenza del nostro business. Il comitato esecutivo è favorevole al maggiore impegno di Ppf nei confronti di ProSiebenSat.1, come evidenziato dai termini della sua offerta, e apprezza il suo sostegno alla nostra strategia di trasformazione digitale”. E’ il commento di Bert Habets, ceo di Prosieben nel comunicato della tv tedesca sull’offerta arrivata dal gruppo ceco della familgia Kellner.

«Abbiamo presentato un’offerta convincente, interamente in contanti, e intendiamo assumere un ruolo molto più attivo nel Consiglio di sorveglianza in futuro – afferma Jiří Šmejc, amministratore delegato del gruppo ceco Ppf –. Ci auguriamo che questa proposta sia di gradimento per azionisti e stakeholder e apra la strada alla valorizzazione del potenziale di ProSiebenSat.1».