L'incredibile touch map di Acerbi contro il Barcellona: quattro tocchi nella metà campo avversaria di cui uno in area

Il gol qualificazione dell’Inter per la qualificazione alla finalissima di Champions League è stato segnato da Davide Frattesi ai tempi supplementari contro il Barcellona, ma sicuramente la rete che ha ridato speranza all’impresa firmata dagli uomini di Simone Inzaghi è stata quella siglata da Francesco Acerbi.

Il difensore nerazzurro si è proiettato in avanti quando il pallone era fra i piedi di Sommer, andando a realizzare con un tocco da attaccante vero il traversone di Denzel Dumfries dalla destra. Il pallone toccato di destro, e spedito sotto la traversa della porta di Szczesny, è stato l’unico toccato da Acerbi nell’area catalana e appena il quarto giocato nella metà campo avversaria.

Come si evince dalla touch map redatta da BBC Sport, Acerbi ha toccato in totale 46 palloni nei 120 minuti giocati a San Siro. La maggior parte, ovviamente, nei pressi della propria area di rigore. Per uno spettro che va da destra a sinistra a testimonianza del grande lavoro compiuto dal centrale italiano, e in generale dalla fase difensiva di tutta la squadra di Inzaghi.

Poi come detto ci sono i quattro tocchi nella metà campo del Barcellona, con un solo puntino nell’area catalana, ma quel puntino è stato vitale per portare l’Inter a giocarsi a Monaco di Baviera la seconda finale di Champions in tre stagioni, questa volta contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.