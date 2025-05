L’offerta di Leonardo a Elkann: 1,5 miliardi per la divisione difesa di Iveco 

È un’offerta generosa quella che la società pubblica Leonardo, insieme al gigante tedesco delle armi Rheinmetall, ha presentato a John Elkann per comprare le attività nell’industria militare che fanno capo a Iveco Defence Vehicles (Idv). La corazzata pubblica guidata da Roberto Cingolani – spiega Il Fatto Quotidiano – ha presentato un’offerta non vincolante, insieme a Rheinmetall, per l’acquisto della società di armamenti terrestri controllata da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus.

Idv produce veicoli militari blindati a ruote (non carri cingolati) e camion usati dalle forze armate, è stata scorporata dal gruppo Iveco che produce principalmente camion, autobus e motori. «Non siamo disposti a spendere di più rispetto al giusto prezzo per fare questa possibile acquisizione», ha detto Cingolani agli analisti annunciando la presentazione dell’offerta, ma senza rivelare il prezzo.

Fonti vicine al dossier parlano di una cifra di poco inferiore a 1,5 miliardi di euro. Nessun commento di Leonardo, l’offerta non è vincolante, si fa notare. Balza agli occhi che una simile valutazione – se confermata – sarebbe il doppio del prezzo iniziale che Leonardo era disposta a spendere (intorno ai 750 milioni di euro).

Finora, l’operazione era rimasta congelata perché il venditore pretendeva oltre un miliardo. Nel frattempo, per effetto di una tragedia, la guerra Russia-Ucraina, i conti e le quotazioni di Iveco Defence sono decollati, come quelli di Leonardo e di tutte le aziende di armi.

Il fattore chiave che ha fatto crescere il valore di Iveco Defence è che quest’acquisizione è benedetta dal governo Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto è favorevole alla fusione militare tra un piccolo fornitore e il campione nazionale Leonardo.Il secondo fattore è che si è sbloccata la maxi-commessa di 23,2 miliardi per i nuovi carri armati e blindati a ruote dell’Esercito.

A livello politico e di Stato maggiore della Difesa è già stabilito che la commessa verrà assegnata, senza gara, alla joint venture paritetica costituita da pochi mesi tra Leonardo e Rheinmetall. Leonardo incasserà metà del valore. In sostanza, Elkann cerca di vendere Iveco Defence nel momento in cui è riempita di commesse dallo Stato. E per spuntare un valore più alto, Exor ha messo l’azienda sul mercato sollecitando offerte da tutti i gruppi internazionali.

Secondo fonti vicine al dossier per Idv ci sono anche altre offerte. Knds, il gruppo franco-tedesco che produce il carro armato Leopard e principale concorrente di Rheinmetall avrebbe fatto un’offerta di valore un po’ più alto di quella di Leonardo e del partner, più di 1,5 miliardi. Anche alcuni fondi avrebbero espresso interesse.