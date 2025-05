DAZN rilancia e propone una nuova offerta per la conclusione della stagione calcistica. L’annata 2024/25 si avvia alla conclusione e DAZN ha deciso di lanciare un’offerta per seguire la lotta Scudetto, la corsa all’Europa e alla salvezza in Serie A e per gustarsi lo spettacolo del nuovo Mondiale per Club. La piattaforma di sport in streaming (clicca qui per abbonarti) sarà protagonista anche nei prossimi mesi, con tanti contenuti fino all’estate.

DAZN nuova offerta – Un risparmio di 100 euro

I tifosi interessati potranno abbonarsi quindi al piano Standard al prezzo esclusivo di 19,90 euro al mese per quattro mesi, senza alcun vincolo di permanenza (CLICCA QUI PER ABBONARTI) visto che ci sarà la possibilità di dare disdetta entro 30 giorni. Dopo i quattro mesi di visione scontata il prezzo indicato si adeguerà a quello di listino, pari a 44,99 euro al mese, per un risparmio nei quattro mesi pari a 100 euro circa. L’offerta si potrà sottoscrivere fino a lunedì 12 maggio 2025.

La promozione, come detto, si rinnoverà dopo il periodo di quattro mesi al prezzo di listino. L’offerta di DAZN è accessibile solo ai clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal.

DAZN nuova offerta – I contenuti del piano Standard

Con il pacchetto Standard i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A Enilive, tutta la Serie BKT, tutta La Liga e in estate il nuovissimo Mondiale per Club a 32 squadre, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali. L’offerta comprende anche tutti i contenuti dell’offerta multisport, già previsti con il Piano Start.

Tra questi ci sono il volley italiano femminile e maschile con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A e competizioni internazionali (CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai e il meglio di quello internazionale con l’Eurolega e l’Eurocup, l’offerta sportiva di Eurosport con Canali HD1 e HD1 che include il tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.

Il piano Standard permette di registrare fino a sei dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.