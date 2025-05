Friedkin a Roma, è l'ora delle scelte: giorni chiave tra nuovo stadio e allenatore 

A Roma è tempo di decidere quale strada intraprendere per il futuro. Il ritorno di Dan Friedkin a Trigoria ha acceso l’atmosfera nel quartier generale giallorosso: il presidente – scrive l’edizione romana de Il Corriere della Sera – è arrivato per tracciare le linee del futuro, in un momento cruciale per la squadra e per il club.

Dopo essere arrivato nella Capitale giovedì, Friedkin ieri ha incontrato il direttore sportivo Ghisolfi e i principali dirigenti della società, dando il via a una serie di colloqui strategici. Non è mancato un faccia a faccia con Ranieri, con il quale si è confrontato soprattutto sulla questione allenatore. Dopo aver salutato la squadra al termine della seduta, Friedkin si è calato nel cuore delle questioni calde.

Al centro del tavolo c’è il toto-allenatore. Il casting per il successore di Ranieri è ancora apertissimo. Allegri e Pioli, i nomi fino a qualche giorno fa considerati tra i più probabili candidati alla panchina, non figurerebbero nella lista presentata a Friedkin da Ranieri e Ghisolfi. In lizza resterebbero profili diversi tra loro: dal tecnico dell’Ajax Farioli a Gasperini, passando anche per Fabregas.

Piacciono pure Vieira e Xavi: il primo sta facendo una buona stagione alla guida del Genoa, il secondo è libero dopo l’addio al Barcellona. La scelta del nuovo allenatore si lega a doppio filo ai risultati di questo finale di stagione. La qualificazione in Champions cambierebbe lo scenario, anche nel medio termine per il progetto che Friedkin intende costruire insieme a Ghisolfi e Ranieri.

Europa League o Conference League, invece, imporrebbero valutazioni più caute e qualche rinuncia. Sul tavolo, infine, resta anche il capitolo stadio. Lunedì partiranno gli scavi e i sondaggi archeologici nell’area di Pietralata, mentre la consegna del progetto (semi) definitivo è ormai imminente. Non è escluso che Friedkin stesso possa essere presente in occasione di un incontro ufficiale con le istituzioni.