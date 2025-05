Il Napoli Basket a Rizzetta: anche l’ex stella NBA Shaquille O'Neal in società 

Il passaggio del Napoli Basket all’imprenditore americano Matt Rizzetta e al suo gruppo è ormai cosa fatta e le suggestioni aumentano. L’ultima riguarda il nome della ex star NBA che farà parte della compagine societaria anche come testimonial.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, le indiscrezioni portano a Shaquille O’Neal. Una notizia bomba che scuote dalle fondamenta non solo il basket napoletano ma il basket nazionale e internazionale. Shaquille è ancora una star, anche se adesso in tv e non sul parquet. È il commentatore sportivo più divertente delle tv americane, sempre scatenato, con la sua stazza ciclopica, crea gag a ripetizione.

Matt Rizzetta è presidente di un club di calcio femminile, Brooklyn FC, ma è grande appassionato di basket, seguendo da sempre le vicende dei Brooklyn Nets, franchigia della NBA. L’imprenditore infatti è partito da Brooklyn, è tornato in Italia entrando nel Campobasso calcio quattro anni fa, e si è ancor più innamorato del basket e della piazza partenopea dopo essere stato presente alla partita giocata (e vinta) alla Fruit Village Arena Palabarbuto il 2 febbraio scorso contro la Germani Brescia.

I contatti suoi e dei suoi soci con il mondo NBA hanno fruttato questa chance epocale di associare il nome di Napoli a quello di Shaquille O’Neal. Dell’ex cestista è noto il suo amore per l’Italia, è stato in visita alla Reggia di Caserta, è stato a Cagliari dove nel 2019 ha fatto il deejay al Poetto perché la musica è l’altra sua grande passione.

Intanto, mentre si mettono le basi per la prossima stagione di basket, stasera alle 20.30 proprio davanti al neo proprietario del club Rizzetta (ha il 66% delle quote al momento) il Napoli Basket scende in campo per l’ultima di campionato contro la Dolomiti Trentino. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria ottenuta domenica scorsa contro la Bertram Derthona Tortona che ha permesso alla squadra di Valli di festeggiare una e storica salvezza con una giornata di anticipo dalla fine della stagione.