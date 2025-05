Como, addio Fabregas? Spunta Davide Ancelotti per la panchina 

Dopo avere raggiunto la salvezza con diverse giornate di anticipo, il Como celebra il presente ma pensa già alla prossima stagione a partire dalla panchina. E l’attenzione si sposta inevitabilmente su Cesc Fabregas, appena premiato come miglior allenatore di aprile in Serie A, che ha un contratto fino al 2028 ma resta un nome ricercato sul mercato.

La società spera nella sua permanenza ed è pronta ad accontentarlo nelle sue richieste (libertà di manovra, investimenti importanti e un ritocco all’ingaggio) pur di averlo ancora. Il 38enne spagnolo non ha ancora comunicato la sua decisione: «Qualsiasi cosa succeda ringrazierò questa società, sono orgogliosissimo di quello che si sta vedendo a Como. Voglio lasciare un’eredità importante, perché chi viene dopo di me si troverà qualcosa di buono», ha detto dopo il successo sul Cagliari.

Como nuovo allenatore? Tra le idee Davide Ancelotti e Arbeloa

E chi lo vede come erede di Xabi Alonso, destinato al Real Madrid, è il Bayer Leverkusen. I tedeschi rappresentano la tentazione più grande tra le altre e stanno spingendo per chiudere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, se Fabregas non dovesse restare il club valuterebbe nuove ipotesi a partire dal profilo di Davide Ancelotti.

Il figlio di Carlo, che dal 2012 lavora col padre nei suoi incarichi in panchina (PSG, Bayern, Napoli, Everton e Real Madrid) e oggi ne è il vice, piace anche ai Glasgow Rangers e rappresenta un’idea affascinante sul tavolo. Ma non l’unica: tra gli altri profili che potrebbero essere presi in considerazione c’è anche quello di Alvaro Arbeloa, spagnolo come Fabregas e attuale allenatore dell’U19 del Real Madrid.