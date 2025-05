Champions, la finale Inter-PSG in Piazza Duomo? Il Comune valuta l'istallazione di un maxischermo

Mancano poco più di tre settimane, ma la tensione è già alle stelle. Il 31 maggio 2025, a Monaco di Baviera, l’Inter scenderà in campo per disputare la seconda finale di Champions League nel giro di tre stagioni, con l’obiettivo di sollevare il trofeo per la quarta volta nella sua storia.

Dopo la sconfitta contro il Manchester City nel 2023, questa volta i nerazzurri affronteranno il Paris Saint-Germain, che non ha mai conquistato la Champions League nella sua storia. Sarà un match entusiasmante, per due formazioni che hanno portato a termine un percorso arduo, e che tutti i tifosi potranno seguire gratuitamente in tv.

Ma da cosa dipende questa ulteriore eccezione, in una stagione in cui i match delle squadre italiane in Europa sono stati trasmessi sempre e solo a pagamento? Dalle normative AgCom.

Il caso è l’esatta replica di quanto accadde nella stagione 2022/23, quando a raggiungere le semifinali di Champions furono Inter e Milan, con i nerazzurri che furono poi protagonisti in finale contro il Manchester City. Tuttavia, in quella stagione i diritti di trasmissione dell’ultimo atto erano anche nelle mani di Mediaset per la trasmissione in chiaro su Canale 5, a prescindere dalle squadre partecipanti.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, Sky ha infatti deciso di trasmettere l’incontro in diretta in chiaro su TV8. La pay-tv di Comcast non cederà dunque i diritti della sfida ad un’altra emittente, ma come accaduto per la semifinale di ritorno Inter-Barcellona aprirà le porte del big match al suo canale in chiaro (al canale numero 8 del digitale terrestre).

Maxischermo finale Champions – Nel 2023 fu aperto San Siro

Nel 2022/23 il Comune di Milano, guidato sempre dal sindaco Giuseppe Sala, aveva dato il via libera per aprire San Siro, a pagamento, e trasmettere la finale di Champions fra Inter e Manchester City sui maxisxhermi posti in mezzo al campo con i tifosi nerazzurri seduti regolarmente sugli spalti di metà Meazza più il parterre sul terreno di gioco.

Per questa finalissima, invece, sono in corso valutazioni fra Comune e l’autorità predisposte per l’ordine di pubblico, per un maxischermo disposto in Piazza Duomo. Nelle prossime settimane saranno comunicati eventuali decisioni per consentire ai tifosi nerazzurri di vedere la finale di Champions League fra Inter e PSG in un luogo di aggregazione pubblico.

