Gualtieri: «Lo stadio della Roma si farà, siamo già in fase avanzata» 

«Noi stiamo attraendo molti investimenti privati, che stanno tornando a Roma perché hanno visto che qui finalmente le cose si fanno. Lo stadio della Roma si farà, perché siamo già in uno stadio avanzato, la Lazio ha manifestato la volontà di farlo, ha avviato un procedimento e se tutto andrà bene ci sarà anche l’altro stadio».

Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a La7, parlando dei lavori per il nuovo impianto del club giallorosso, che la famiglia Friedkin ha deciso di costruire a Pietralata. I giallorossi sono in una fase sicuramente più avanzata, ma anche i cugini della Lazio potrebbero accelerare sul tema del Flaminio.

«Non diremo mai no agli investitori che vogliono realizzare progetti utili e belli per la città. Tra l’altro entrambi hanno detto di non voler fare cubature aggiuntive, ma di fare solo lo stadio e grandi parchi e vediamo con grande favore questi progetti», ha concluso Gualtieri su questo tema.