Calvo medita di lasciare la Juventus: possibile opzione Aston Villa 

Francesco Calvo potrebbe lasciare la Juventus. Il dirigente – che attualmente ricopre il ruolo di Managing Director Revenue & Institutional Relations – aveva fatto ritorno nel club bianconero ormai oltre tre anni fa (inizialmente come Chief of Staff, fino a gennaio 2023) e ora si prepara a dirgli nuovamente addio.

Un addio sul quale Calvo e la Juventus stanno riflettendo insieme con la massima serenità, e che potrebbe concretizzarsi a breve. Per la Juventus si aprono dunque due fronti: da una parte trovare un altro responsabile commerciale, dall’altra correre il rischio di perdere un uomo nel consiglio della FIGC.

Per quanto riguarda invece il prossimo futuro, per Calvo si potrebbero aprire le porte della Premier League, il massimo campionato di calcio inglese. Tra le opzioni, infatti, ci sarebbe quella di entrare nell’Aston Villa, club che nelle ultime due stagioni si è preso la scena in Inghilterra e che sta lottando per qualificarsi nuovamente in Champions League.

La decisione di lasciare la Juventus, se dovesse essere ufficializzata, sarà comunque indipendente dal futuro del dirigente. In caso di addio, il club bianconero dovrà poi attrezzarsi per trovare un sostituto.