Quanto vale vincere tappa Giro d’Italia 2025? Il montepremi ufficiale

Quanto vale vincere tappa Giro d’Italia 2025? Il Giro d’Italia 2025 promette di essere uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico. Il percorso Giro d’Italia 2025 si snoda attraverso quattro Paesi: Albania, Italia, Slovenia e Città del Vaticano. Dal 9 maggio al 1° giugno, 21 tappe per oltre 3.400 km vedranno i migliori corridori del mondo lottare non solo per la gloria ma anche per premi importanti.

Giro d’Italia 2025, tutte le tappe e il percorso ufficiale

L’edizione 2025 della Corsa Rosa prevede 3.443,3 chilometri distribuiti in 21 tappe, con un dislivello complessivo di 52.350 metri. La partenza sarà da Durazzo, in Albania, segnando la 15ª Grande Partenza fuori dai confini italiani e la prima in assoluto dall’Albania.

Il percorso del Giro d’Italia 2025 (scopri dove vedere il Giro d’Italia in TV) include due cronometro individuali. La prima sarà a Tirana, sabato 10 maggio, su 13,7 km; la seconda il 20 maggio, da Lucca a Pisa, su un tracciato veloce di 28,6 km.

Le tappe di montagna e i momenti decisivi

Le tappe di montagna saranno cruciali per determinare il vincitore finale e influenzare direttamente quanto vale vincere tappa Giro d’Italia in termini economici. Tra queste spiccano la tappa 7 (Castel di Sangro – Tagliacozzo), la tappa 16 (Piazzola sul Brenta – San Valentino), e l’epica tappa 20 (Verrès – Sestriere), con la scalata al Colle delle Finestre come Cima Coppi.

Il gran finale è previsto a Roma, che ospiterà l’ultima tappa e incoronerà il vincitore del Giro d’Italia 2025, in uno scenario spettacolare.

Quanto vale vincere tappa Giro d’Italia 2025: il montepremi

Il montepremi complessivo del Giro d’Italia 2025 supera i 1,6 milioni di euro, distribuiti tra premi regolamentari e bonus speciali. Ogni tappa offre ricompense significative ai migliori ciclisti.

Premi per ogni arrivo di tappa

1° posto: € 11.010

2° posto: € 5.508

3° posto: € 2.753

4° posto: € 1.377

5° posto: € 1.102

6° – 7° posto: € 826

8° – 9° posto: € 551

10° – 20° posto: € 276

Totale premi per ogni tappa: € 27.540

Premi Maglie

Maglia Rosa: € 2.000 al giorno

Maglia Ciclamino: € 750 al giorno (totale € 15.750)

Classifica a punti: fino a € 1.300 al giorno

Quanto vale vincere tappa Giro d’Italia, i premi speciali

Premi Speciali

Gran Premio della Montagna: € 750

Premio Fuga: € 200

Premio Combattività: € 1.000

Premi per le squadre

1° posto: € 500

2° posto: € 300

3° posto: € 100

Totale per tappa (classifica a squadre): € 900

Come si può vedere, quanto vale vincere tappa Giro d’Italia non è solo una questione di prestigio sportivo, ma anche un’importante occasione di guadagno per ogni corridore e squadra.