Quanto vale vincere Giro d’Italia: le cifre del montepremi 2025

Quanto vale vincere Giro d’Italia 2025? Il Giro d’Italia 2025 si preannuncia come uno degli eventi ciclistici più spettacolari degli ultimi anni. Il percorso Giro d’Italia 2025 attraverserà ben quattro Paesi: Albania, Italia, Slovenia e Città del Vaticano. Dal 9 maggio al 1° giugno, i migliori ciclisti del mondo si sfideranno in 21 tappe per un totale di oltre 3.400 km.

Giro d’Italia 2025, i dettagli del percorso

Il Giro d’Italia 2025 si preannuncia come un’edizione memorabile della Corsa Rosa, con un percorso lungo 3.443,3 chilometri distribuiti in 21 tappe, che includono ben 52.350 metri di dislivello. L’edizione 2025 prenderà il via da Durazzo, in Albania: si tratta della 15ª Grande Partenza dall’estero nella storia del Giro e, per la prima volta in assoluto, dall’Albania.

Il percorso del Giro d’Italia 2025 (clicca qui per scoprire dove vedere Giro d’Italia in chiaro) è vario e impegnativo, con due cronometro individuali. La prima si svolgerà sabato 10 maggio a Tirana, su un tracciato urbano di 13,7 km all’interno della capitale albanese; la seconda è in programma martedì 20 maggio, da Lucca a Pisa, per un totale di 28,6 km a tutta velocità.

Le grandi tappe di montagna

Non mancano le grandi tappe di montagna, fondamentali per gli scalatori e decisive per il montepremi Giro d’Italia 2025. La tappa 7, in calendario per venerdì 16 maggio, porterà i corridori da Castel di Sangro a Tagliacozzo su 168 km complessivi, con una salita finale di 11,9 km e punte di pendenza fino al 14%. La tappa 16, in programma martedì 27 maggio, sarà una delle più impegnative: 203 km da Piazzola sul Brenta a San Valentino, con tre GPM di prima categoria (Candrai, Santa Barbara e Brentonico), e arrivo a 1.315 metri d’altitudine. Infine, la tappa 20 di sabato 31 maggio promette spettacolo e selezione: da Verrès a Sestriere per 205 km, con le mitiche salite del Colle del Lys, il Colle delle Finestre e l’ascesa finale nel comprensorio della Vialattea.

Proprio il Colle delle Finestre, con i suoi 2.178 metri di altitudine, sarà la Cima Coppi dell’edizione 2025: la vetta più alta del Giro, affrontata per la quinta volta nella storia e per la terza come Cima Coppi. La salita misura 18,5 km e presenta pendenze dal 9,2% al 14%, rappresentando la penultima asperità prima dell’arrivo di tappa a Sestriere.

Il grande finale del Giro d’Italia 2025 sarà nuovamente a Roma, che accoglie per la settima volta la conclusione della corsa: uno scenario unico per celebrare il vincitore di una delle edizioni più internazionali e impegnative degli ultimi anni.

Il Giro d’Italia 2025 offre un montepremi complessivo che supera i 1,6 milioni di euro, suddivisi in premi regolamentari e premi speciali. Ogni tappa e ogni classificazione finale del Giro avranno il loro giusto riconoscimento economico. Scopriamo insieme i dettagli sui premi che i ciclisti potranno vincere durante questa storica competizione.

Quanto vale vincere Giro d’Italia 2025, i premi Regolamentari

I premi regolamentari sono suddivisi in due categorie: arrivi di tappa e classifica generale finale. Ecco i dettagli sui premi per ogni categoria:

Arrivi di Tappa

1° posto: € 11.010

2° posto: € 5.508

3° posto: € 2.753

4° posto: € 1.377

5° posto: € 1.102

6° – 7° posto: € 826

8° – 9° posto: € 551

10° posto: € 276

11° – 20° posto: € 276

Totale per ogni tappa: € 27.540

Totale per l’intero Giro: € 578.340

Classifica Generale Finale

1° posto: € 115.668

2° posto: € 58.412

3° posto: € 28.801

4° posto: € 14.516

5° posto: € 11.654

6° – 7° posto: € 8.588

8° posto: € 5.725

9° posto: € 5.725

10° posto: € 2.863

11° – 20° posto: € 2.863

Totale Classifica Generale Finale: € 289.170

Montepremi Giro d’Italia 2025, i premi speciali

Oltre ai premi regolamentari, il Giro d’Italia 2025 prevede anche premi speciali che si aggiungono al montepremi complessivo. Ecco un dettaglio dei principali premi speciali in palio:

Classifica Generale

1° posto: € 150.000

2° posto: € 75.000

3° posto: € 40.000

4° posto: € 7.000

5° posto: € 6.500

6° – 10° posto: € 5.000

Totale Classifica Generale Speciale: € 303.500

Premio Maglia Rosa

Ogni corridore che indossa la Maglia Rosa giornalmente riceverà un premio di € 2.000. Totale Premio Maglia Rosa: € 42.000

Quanto vale vincere Giro d’Italia 2025, le cifre complessive

Complessivamente, quindi, chi conquisterà la classifica finale del Giro d’Italia 2025 vincerà in premio: