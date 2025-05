Giro di Italia 2025: chi sono i telecronisti della corsa Rosa

Venerdì 9 maggio inizierà il Giro di Italia 2025, che conterà 3433 km totali e 52350 metri di dislivello, e vedrà la sua tappa finale svolgersi domenica 1° giugno.

Corsa Rosa che parte da Durazzo, in Albania, e dopo oltre tremila chilometri si concluderà domenica 1° giugno sull’ultimo traguardo di Roma passando da Matera, Napoli, Siena, Pisa, Modena, Vicenza, Treviso verso le grandi salite che decideranno la corsa, fra cui l’Alpe San Pellegrino, il Monte Grappa, il Mortirolo, il Col de Joux e il Colle delle Finestre Cima Coppi.

Chi sono i telecronisti del Giro di Italia – Le voci della Rai

Per quanto riguarda la televisione di Stato le voci del Giro in tv saranno tre: il telecronista Francesco Pancani, il tecnico dedicato alla tattica e alla tecnica Stefano Garzelli e Fabio Genovesi, scrittore e fine conoscitore della storia e della cultura italiana, che accompagnerà i telespettatori, tra aneddoti e racconti, attraverso le strade della nostra penisola. A loro, come sempre, si aggiungerà il commento dalla corsa con i due cronisti in moto: Giada Borgato e Stefano Rizzato.

Chi sono i telecronisti del Giro di Italia – I nomi su Eurosport

Saranno 21 tappe da vivere tutti i giorni in diretta integrale su Eurosport 1, canale disponibile sia su DAZN (clicca qui per abbonarti) che su Sky (clicca qui per abbonarti a NOW), con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Moreno Moser, Wladimir Belli e tutti i loro ospiti del dopo-tappa Giro 360 sul nuovo canale Youtube di Eurosport Italia.

Nel dettaglio queste saranno le voci che accompagneranno i telespettatori tappa per tappa di questo Giro di Italia 2025: