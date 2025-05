Serie A, il quarto posto potrebbe essere deciso da un sorteggio 

La corsa per l’Europa all’interno della Serie A 2024/25 è una delle più serrate che si ricordi da diverso tempo. A tre giornate dalla fine del campionato, ci sono almeno quattro squadre che possono raggiungere posizioni che vanno dalla qualificazione alla prossima edizione alla Champions League, fino addirittura a rimanere fuori da tutte le coppe.

Nel dettaglio, ci sono quattro squadre raccolte a distanza massima di un punto: Juventus, Roma e Lazio a 63 punti, Bologna a 62. Le due squadre all’estremo di questo gruppetto (Atalanta a 68 e Fiorentina a 59) sembrano essere rispettivamente già dentro e già fuori dai giochi. Ma, in questo equilibrio, cosa succederebbe in caso di arrivo a pari punti?

Va ricordato che rimangono ancora da disputare diversi big match che potrebbero sbloccare la situazione: Atalanta-Roma, Lazio-Juventus e Milan-Bologna nel prossimo turno; Fiorentina-Bologna, Inter-Lazio e Roma-Milan alla penultima giornata. Solo allora il quadro sarà sicuramente più chiaro.

La prima discriminante in caso di arrivo a pari punti tra due squadre sono i risultati negli scontri diretti. E, a seguire, la differenza reti negli scontri diretti. Al momento, la Juventus è in vantaggio solo con la Lazio (in attesa della gara di ritorno), mentre è pari con Roma e Bologna. La Roma, oltre a essere pari con i bianconeri, è davanti con la Lazio, ma dietro col Bologna.

I biancocelesti sono sotto con tutte, i rossoblù avanti con le romane e pari con la Juventus. Nel caso in cui, come recita adesso la classifica, ci fossero più di due squadre a pari punti, si calcolerebbe la classifica avulsa negli scontri diretti tra le formazioni coinvolte.

Serie A criteri pari punti – Differenza reti e gol segnati

Se questa prima discriminante non dovesse rompere l’equilibrio, si analizzerebbe un terzo criterio, ovvero la differenza reti generale. Anche qui, però, si gioca sul filo del rasoio: al momento, la situazione è la seguente:

Juventus – differenza reti +20

Roma – differenza reti +18

Bologna – differenza reti +15

Lazio – differenza reti +13

Difficile, ma non impossibile, che anche la differenza reti tra due squadre possa risultare identica. Quale sarebbe allora il quarto criterio da valutare per decretare chi si qualificherà per la prossima Champions League? Le reti segnate. E anche in questo caso, la situazione vede diverse formazioni vicine tra loro:

Lazio – 58 reti segnate

Bologna – 53 reti segnate

Juventus – 52 reti segnate

Roma – 50 reti segnate

Serie A criteri pari punti – L’ultima ipotesi

Se anche questo quarto criterio non dovesse essere risolutivo, allora si procederebbe con uno scenario piuttosto clamoroso: il sorteggio. Solo così si potrebbe stabilire il corretto ordine della classifica e, addirittura, il piazzamento per la prossima Champions: un affare da diversi milioni di euro.