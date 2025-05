Sarà un San Siro tutto esaurito quello che accoglierà Inter e Barcellona domani sera per la semifinale di ritorno di Champions League, che decreterà la prima finalista della stagione 2024/25, con l’atto finale che si giocherà il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.

Ma ancora prima di scendere in campo, la sfida fra nerazzurri e catalani è già nella storia. Infatti, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, domani San Siro registrerà l’incasso da botteghino più alto di sempre in Italia, superando i 12,5 milioni di euro stabiliti dall’euroderby di ritorno Inter-Milan della stagione 2022/23.

Infatti, Inter-Barcellona dovrebbe superare abbondantemente i 13 milioni di euro stabilendo il record assoluto per San Siro e per tutto il Paese. Numeri stratosferici per il calcio italiano che permettono alla società nerazzurra di incrementare ancora di più il tesoretto derivante da questa edizione della Champions che ha portato, solamente come ricavi UEFA con botteghino escluso, oltre 113 milioni di euro.

Inter Barcellona incasso – La classifica, dominata da San Siro e Champions

Al momento, gli incassi più alti di sempre registrati a San Siro, ma che rispecchia la graduatoria per il calcio italiano nella sua interezza, è la seguente, con Inter-Barcellona che si piazzerà al primo posto a partire da domani: