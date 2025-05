Niel (Iliad) sbarca nel calcio francese: acquistato un club di quarta serie

Dopo la famiglia Arnault – attiva nel mondo del lusso con il colosso LVMH –, ora alla guida della squadra capitolina Paris FC (promossa ufficialmente in Ligue 1, il massimo campionato di calcio francese), un altro miliardario in Francia sbarca nel calcio nazionale.

Xavier Niel, proprietario di Iliad e genero di Bernard Arnault, è infatti diventato l’azionista di riferimento dell’US Créteil-Lusitanos, il club della sua città natale, nella banlieue sud di Parigi. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale della società, che ha confermato l’ingresso dell’imprenditore francese nel capitale tramite la holding NJJ.

«Sono cresciuto qui e ne sono fiero. Non dimentico da dove vengo» ha spiegato Niel, sostenendo di voler aiutare i Béliers, il nome dei giocatori del club, «ad arrivare il più in alto possibile. È il mio modo per restituire a questa città un po’ di quello che mi ha dato. Voglio mettere la luce su Créteil».

Il presidente attuale del club, Tony Al-Homsi, manterrà una partecipazione minoritaria e guiderà la fase di transizione, in attesa del via libera definitivo da parte della Direction Nationale du Contrôle de Gestion, l’organo di controllo finanziario del calcio francese. Nel comunicato di NJJ si delineano le tre priorità del progetto: la creazione e lo sviluppo di un centro di formazione, la professionalizzazione della struttura e la promozione del territorio.

Attualmente l’US Créteil-Lusitanos occupa la quinta posizione nel gruppo C della National 2, la quarta divisione. Fondata nel 1936, è una squadra che ha vissuto momenti di gloria, raggiungendo la Ligue 2, la seconda divisione del calcio francese, in diverse occasioni. Nel 2002, si è fusa con il club portoghese Lusitanos de Saint-Maur, adottando l’attuale denominazione.