Barcellona, i convocati per la sfida con l'Inter: torna Robert Lewandowski

Il Barcellona avrà a disposizione il suo miglior marcatore per la semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter, che andrà in scena nella serata di domani a Milano, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00.

Robert Lewandowski torna infatti tra i convocati dopo quattro partite di assenza a causa di un infortunio e sarà quindi a disposizione per la gara decisiva: in palio c’è un posto nella finale di Monaco di Baviera del 31 maggio.

L’attaccante polacco si era infortunato il 19 aprile nella partita contro il Celta Vigo, ma dopo due settimane di lavoro di recupero e l’allenamento con la squadra di domenica, ha ricevuto il via libera per tornare in campo.

Hansi Flick potrà dunque contare su un Lewandowski che ha segnato 40 gol in questa stagione con i blaugrana. La partita di domani allo stadio Giuseppe Meazza arriva dopo il 3-3 dell’andata all’Estadi Olímpic, e la presenza del centravanti polacco può rappresentare un fattore determinante.

Barcellona convocati Inter – L’elenco completo dei 23 giocatori

Di seguito, l’elenco completo dei 23 convocati che si metteranno a disposizione di Flick per uno dei match più importanti della stagione:

Cubarsí

R. Araujo

I. Martinez

Gavi

Ferran

Pedri

Lewandowski

Ansu Fati

Raphinha

Iñaki Peña

Christensen

Fermín

Pau Víctor

Lamine Yamal

Olmo

F. De Jong

Eric

Szczęsny

Astralaga

H. Fort

Gerard Martín

Landry

Darvich

In casa Inter si attende invece di capire quali saranno gli 11 su cui punterà Simone Inzaghi. Nove calciatori sono già sicuri del posto, mentre si attendono novità per quanto riguarda Pavard e Lautaro Martinez, che stanno cercando di recuperare dai rispettivi infortuni.