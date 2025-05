Roma, Friedkin affida i conti del club al nuovo CFO Jason Morrow

In attesa di novità per quanto riguarda lo stadio a Pietralata o la nomina del nuovo CEO, senza dimenticare la corsa per un piazzamento in Europa con la speranza che sia la Champions League, la Roma accoglie una nuova figura nella propria dirigenza.

Come riporta da Il Corriere dello Sport-Roma, i Friedkin hanno scelto Jason Morrow come nuovo Chief financial officer. Uomo di fiducia della famiglia statunitense che controlla Roma ed Everton, il CFO giallorosso è un esperto contabile anche se è totalmente estraneo al mondo del calcio. Morrow prenderà così il posto di Anna Rabuano, data in uscita dal club giallorosso già dallo scorso febbraio.

Intanto, l’avvocato Lorenzo Vitali, oggi Chief administrative officer e general counsel, è diventato il volto pubblico della Roma nelle sedi istituzionali. È lui a trattare con Figc, Uefa, Comune e Regione fino a quando non sarà nominato un nuovo CEO.

Ma come detto i dossier aperti sui tavoli di Trigoria, anzi meglio dire sui tavoli di Houston, sono molti e attendono una soluzione ormai da diversi mesi. Sono ben otto quelli passati dalle dimissioni dell’ex CEO Lina Souloukou, mentre più intricata è la vicenda che riguarda lo stadio di Pietralata, dove tutte le questioni non sono in capo solamente ai Friedkin e al club giallorosso.

Ma intanto la società giallorossa vuole accelerare. La dimostrazione è l’arrivo nella Capitale di tre esponenti del Friedkin Group: Eric Williamson, Ana Dunkel, Ed Shipley. Intanto però il tempo scorre e saltato il Natale di Roma, il 21 aprile, anche per via della morte del Papa, l’obiettivo è presentare al sindaco Gualtieri il progetto definitivo nelle prossime settimane con la speranza che quella che inizierà domani sia decisiva sotto questo punto di vista.