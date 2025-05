Tragedia di Superga: da Cairo a Zapata, la città rende omaggio al Grande Torino

Il 4 maggio sarà per sempre una data scolpita nei cuori dei tifosi del Torino e nella storia del calcio italiano. Infatti, 76 anni fa, nel 1949, avvenne la Tragedia di Superga che spazzò via una delle squadre più grandi mai viste su un campo di calcio e che formava la spina dorsale, e non solo, della Nazionale dell’epoca.

E come ogni anno, il Torino di oggi, insieme a tutti i propri tifosi, ma anche al resto della città piemontese, rende omaggio a quella grande squadra. In mattinata sono state aperte le porte al Cortile della Memoria del Filadelfia, mentre il presidente Urbano Cairo, pesantemente contestato dai tifosi granata anche oggi come succede ormai da mesi, si è già recato in forma privata, insieme al figlio Federico, alla lapide che ricorda gli Invincibili proprio sulla collina di Superga.

Questo pomeriggio ci sarà la commemorazione ufficiale al Cimitero Monumentale, con la benedizione dei sepolcri, a cui era dato come partecipe lo stesso Cairo con molti parenti delle vittime. Alle 17.00, invece, il pullman con calciatori e dirigenti del Toro arriverà a Superga per la messa a suffragio. A seguire la lettura dei 31 nomi di chi in quel giorno di pioggia e fulmini perse la vita e diventò immortale spetta per la prima volta a capitan Duvan Zapata, giovedì salito al Colle per le prove generali.