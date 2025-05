Champions, Inter-Barça sold out: online spuntano biglietti in vendita per oltre mille euro

Superato l’ostacolo Verona, riuscendo anche a preservare sia le speranze scudetto che le energie dei titolarissimi, l’Inter si prepara ad affrontare la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona.

La sfida è in programma martedì sera e si preannuncia in un San Siro tutto esaurito pronto a spingere i nerazzurri, in attesa di conoscere se il capitano Lautaro Martinez sarà della contesa, verso la secondo finale di Champions sotto la gestione Simone Inzaghi.

Come riporta La Repubblica-Milano, uno stadio tutto esaurito non esclude la possibilità di reperire alcuni biglietti all’ultimo momento. Proprio per questo, sui vari siti di rivendita, o anche sui vari social, è disponibile un nutrito numero di tagliandi che richiedono però una spesa importante per essere acquistati, anche con prezzi superiori ai 1.000 euro.

Proprio per questo l’Inter ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale a riguardo: «Diffidate da qualsiasi annuncio o sito alternativo o di rivendita» anche perché «non sarà consentito il cambio nominativo. Qualsiasi biglietto acquistato al di fuori del circuito ufficiale nerazzurro non sarà valido, rappresentando di fatto una truffa». Ma navigando sui vari siti, social compresi, i tagliandi messi in vendita sono diversi.

Per esempio per un tagliando al primo anello verde il costo arriva a 520 euro, mentre per un terzo anello verde si possono spendere anche 475 euro. Su un’altra piattaforma, TicketSwap, invece, i prezzi si gonfiano ulteriormente. Per un primo anello arancione, il costo è di 606 euro. Ma c’è anche chi arriva, come detto, sopra i 1.000 euro: primo anello rosso (settore Y02) la cifra che si deve spendere è di 1.102 euro. E sulla piattaforma di vendite private si possono controllare anche i prezzi dei biglietti già venduti: due sono stati acquistati al costo di 661 euro (primo anello blu), un altro è stato venduto a 335 euro ( secondo blu), mentre per un terzo anello verde c’è chi ha speso circa 400 euro.