La Roma accelera: in arrivo il progetto definitivo per lo stadio a Pietralata

La Roma è pronta a presentare al Comune il progetto definitivo per lo stadio a Pietralata. A confermare la volontà di accelerare, dopo un piccolo stop dovuto a fattori esterni come la morte di Papa Francesco, in questi giorni nella Capitale sono arrivati diversi rappresentanti del Friedkin Group, proprietario del club giallorosso.

Come riporta Il Corriere dello Sport, a Roma sono arrivati Eric Williamson, che si occupa dello sviluppo affari, e Ana Dunkel, la direttrice finanziaria alla quale Dan Friedkin ha demandato altre questioni interne, visto che la proprietà non ha ancora nominato la nuova figura di riferimento dopo l’allontanamento di Anna Rabuano. Poi non poteva mancare come membro della delegazione a stelle e strisce Ed Shipley, braccio destro di Friedkin, incaricato da un anno e mezzo di seguire da vicino le vicende della squadra e della società.

Inoltre, secondo quanto filtra, è molto probabile che Dan Friedkin torni nella Capitale in occasione dell’ultima sfida casalinga della Roma, quella contro il Milan in campionato nel weekend fra il 17-18 maggio che vedrà anche il saluto a Claudio Ranieri. Infatti, il patron giallorosso manca all’Olimpico da marzo 2024 dalla sfida contro il Sassuolo dello scorso campionato. Un assenza giustificata dai tanti affari nell’ultimo periodo condotti dal gruppo, fra questi anche l’acquisizione dell’Everton.

Tornando alla questione stadio, il sindaco Roberto Gualtieri, dopo aver visto passare il 21 aprile (data del Natale di Roma) senza novità anche a seguito della morte del Papa, si aspetta che il dossier finale arrivi dalla società giallorossa nelle prossime settimane, se non addirittura nella prossima, con conseguente avvio dell’iter burocratico e istituzionale che sarà tutt’altro che breve.

Intanto, l’obiettivo di inaugurare il nuovo impianto a Pietralata nel 2027, l’anno del centenario della Roma, è già da accantonare per il ritardo nella proposta finale. Ma a Trigoria e a Houston, quartier generale dei Friedkin, sono convinti di poter vivere la prima partita a Pietralata nel 2028. La presentazione del dossier definitivo, è bene ricordarlo, non dà alcun tipo di certezze nemmeno con il pieno appoggio della giunta comunale di Gualtieri. Infatti, il progetto stadio a Tor di Valle sotto la gestione Pallotta era arrivato a un punto più avanzato di quello a cui è Pietralata.

I prossimi passi, dando per scontata l’approvazione dell’assemblea capitolina, il progetto andrà poi alla Regione per la conferenza dei servizi e quindi rinviato al Campidoglio con le varie prescrizioni. A seguire, se non ci saranno intoppi, andrà firmata la cosiddetta convenzione urbanistica, cioè il contratto tra pubblico e privato, presupposto necessario per l’apertura dei cantieri. Tutti passaggi essenziali per cui servirà ancora diverso tempo.