Chi sono Federico Silvestri e Maria Colaiacovo: nuovi AD e presidente del CdA del Sole 24 Ore

Mercoledì 30 aprile, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A. ha nominato il Consiglio di Amministrazione in carica fino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2027.

Come presidente è stata nominata Maria Carmela Colaiacovo, mentre l’amministratore delegato sarà Federico Silvestri, che è anche membro del CdA. Gli altri membri sono: Giulia Secondina Ravera, Franca Brusco, Gaia Griccioli, Martina Cecchi, Sergio Gianfranco Luigi Mari Dompè, Maurizio Stirpe (presidente del Frosinone), Paolo Scudieri, Francesco Somma e Luca Dondi dall’Orologio.

Chi é Maria Colaiacovo – La nuova presidente del CdA de Il Sole 24 Ore

La presidente Colaiacovo, nata il 24 aprile 1965, ricopre attualmente anche il ruolo di amministratore delegato della Tourist S.p.A., Consigliere di Amministrazione della Edilcemento S.p.A., Vicepresidente della società Financo S.r.l. e componente del CdA della Ecosuntek S.p.A.

Colaiacovo è inoltre componente del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Perugia, membro dell’Advisory Board di Unicredit S.p.A., membro del CdA della società Colacem Spa e di MUSA SCARL e componente del Consiglio Nazionale per l’Economia e il lavoro (CNEL).

Nella sua carriera ha ricoperto vari ruoli di rilievo, tra cui: componente del CdA del Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l. (Giornale dell’Umbria), Presidente di Confindustria Alberghi UNAI (Unione Nazionale Alberghi Italiani), componente del Consiglio di Amministrazione di Unicredit Banca di Roma, componente del board del BIAC (Comitato Consultivo Economico e Industriale dell’OCSE a Parigi).

Chi é Federico Silvestri – L’AD si conferma all’interno del gruppo

Per quanto riguarda l‘AD Silvestri, nato il 14 gennaio 1971, nel corso della propria carriera ha ricoperto diversi ruoli nei settori della comunicazione e dell’informazione, prestando servizio per alcuni dei maggiori gruppi editoriali operanti in Italia.

Negli oltre trent’anni del proprio percorso professionale ha avuto modo di approfondire esperienze su tutte le tipologie di media, dalla carta stampata alla televisione, dalla radiofonia alle piattaforme digitali, fino agli eventi e ai media di ultima generazione maturando al contempo una profonda conoscenza del mercato e delle logiche di business.

Dopo aver iniziato la sua carriera in Deutsche Bank è entrato a far parte del Gruppo 24 Ore per la prima volta alla fine degli anni ’90 nella divisione Radiocor. Tra le successive esperienze più significative, ha poi partecipato alla start-up di e.Biscom, poi divenuta Fastweb, ed ha lavorato in RCS Mediagroup e all’Agenzia Ansa.

Tornato a far parte del Gruppo 24 ORE dal 1 ottobre 2018, ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale Media & Business con responsabilità sulle aree Publishing & Digital de Il Sole 24 Ore, Radio 24, Radiocor e della concessionaria di pubblicità 24 Ore System. Oltre a questo incarico, per il Gruppo 24 ORE è Amministratore Delegato di 24 ORE Cultura, Amministratore Delegato de Il Sole 24 ORE U.K. e Amministratore Delegato di 24 ORE Eventi della quale ha curato nel 2020 la start-up.

Federico Silvestri è membro del Consiglio Generale di FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), di Confindustria Radio TV e di AICC (Associazione Imprese Culturali e Creative di Confindustria). È consigliere di Amministrazione di Audicom (già Audipress e Audiweb) e Consigliere Federale di FCP (Federazione delle Concessionarie di Pubblicità). Nel mondo della radiofonia è stato Presidente di TER, Tavolo Editori Radiofonici, per tre mandati a partire dal 2021 ed è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Audiradio, di E.R.A. (Editori Radiofonici Associati) e di P.E.R. (Player Editori Radio).