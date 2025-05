Champions, oltre 5,6 milioni in tv per Barcellona-Inter: record per il Nove

L’Inter di Simone Inzaghi è uscita dal Montjuic di Barcellona con un 3-3 che tiene il discorso qualificazione alla finalissima di Champions League in perfetto equilibrio e con un ritorno a San Siro da sfruttare.

La sfida di andata delle semifinali ha infatti dimostrato che se da un lato la squadra di Hansi Flick ha la fase offensiva più importante d’Europa, nonostante l’assenza di Robert Lewandowski, è tutt’altro che solida in difesa dove può essere attaccata anche con facilità, come dimostrano i due calci d’angolo che hanno portato alla doppietta di Denzel Dumfries e le azioni manovrate che li hanno creati.

Ascolti Barcellona Inter – Record per il canale di Warner Bros. Discovery

La gara di Barcellona ha riscosso un grandissimo successo di pubblico in televisione. Infatti, la sfida è stata trasmessa in diretta in chiaro sul Nove, come previsto dalle norme Agcom che regolano la trasmissione degli eventi di interesse nazionale. Lo stesso avverrà con la partita di ritorno che andrà in onda su TV8.

Barcellona-Inter ha permesso a Nove di conseguire il suo record storico di spettatori. Infatti, la partita è stata seguita da ben 5.613.000 persone con il 27.5% di share (primo tempo a 5.305.000 e il 25.2%, secondo tempo a 5.914.000 e il 29.9%); con il pre e post gara netto a 4.161.000 spettatori con il 20.9%.