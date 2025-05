Sole 24 Ore: Maria Colaiacovo presidente del CdA e Federico Silvestri nuovo AD

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., riunitasi nella giornata di mercoledì 30 aprile 2022 sotto la presidenza del Dott. Edoardo Garrone, ha preso atto dei risultati consolidati, già approvati dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2025, che riportano:

un risultato netto positivo per 9,1milioni, in miglioramento di 1,4 milioni di euro rispetto al 2023;

ricavi consolidati pari a 214,5 milioni di euro in calo di 0,5 milioni di euro (-0,2%);

pari a 214,5 milioni di euro in calo di 0,5 milioni di euro (-0,2%); una posizione finanziaria netta pari a -6,5 milioni di euro, in miglioramento di 15,7 milioni di euro rispetto al precedente esercizio, ed una posizione finanziaria netta ante IFRS 16positiva per 28,2 milioni di euro (+10,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023).

Nuovo CdA Sole 24 Ore – Maria Carmela Colaiacovo presidente

L’Assemblea Ordinaria ha approvato a maggioranza il bilancio della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. e ha deliberato di destinare il risultato d’esercizio pari a 8.965.165 euro alla voce di Patrimonio Netto «utili riportati a nuovo». Contestualmente, l’Assemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2027.

Sono stati nominati: Colaiacovo Maria Carmela – nominata nuovo presidente del CdA –, Ravera Secondina Giulia, Brusco Franca, Griccioli Gaia, Silvestri Federico, Cecchi Martina, Dompè Sergio Gianfranco Luigi Maria, Stirpe Maurizio, Scudieri Paolo, Somma Francesco e Dondi dall’Orologio Luca. L’Assemblea ha quindi determinato il compenso annuo lordo spettante per la carica di Consigliere di Amministrazione in 20.000,00 euro per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione.

Nuovo CdA Sole 24 Ore – Federico Silvestri nominato AD

Alla nomina del nuovo CdA ha fatto seguito la prima riunione sotto la presidenza di Maria Carmela Colaiacovo. L’occasione è stata quella utile per nominare Federico Silvestri come nuovo Amministratore Delegato, conferendogli i relativi poteri per la carica ad eccezione di quanto riservato alla competenza esclusiva del Consiglio, nominandolo anche Chief Executive Officer incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed affidandogli i compiti previsti dal Codice di Corporate Governance.