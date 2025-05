San Siro, in arrivo nuovi ricorsi sulla vendita del Meazza a Inter e Milan

È scaduto nella serata dii mercoledì 30 aprile, alle ore 23.59, «il termine per partecipare all’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) “San Siro”, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza. Nessuna proposta è pervenuta». Lo ha annunciato ieri il Comune di Milano.

L’Avviso aveva l’obiettivo di verificare l’esistenza di eventuali «proposte migliorative rispetto a quella presentata dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. lo scorso 11 marzo, per la rigenerazione dell’ambito San Siro, la costruzione di un nuovo stadio, la rifunzionalizzazione dell’attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione», recita la nota.

«Non essendo pervenuta alcuna proposta alternativa, proseguono i lavori del Gruppo di lavoro interdirezionale e della Conferenza dei servizi per definire gli atti conclusivi del procedimento di valutazione tecnica (ai sensi della Legge ‘Stadi’), secondo gli indirizzi indicati dall’Amministrazione», si è concluso il comunicato del Comune.

La partita, tuttavia, è ben lontana dall’essere chiusa. Come riporta il TGR Lombardia, nella giornata di oggi il Comitato Sì Meazza presenterà un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale, chiamando in causa il Comune e l’Agenzia delle Entrate in relazione alla valutazione da 197 milioni di euro del Meazza e delle sue aree limitrofe.

La prossima settimana, invece, sarà depositato il ricorso al TAR che impugnerà proprio il bando che si è appena concluso e la delibera di Giunta che lo ha istituito. Una battaglia a carte bollate che rischia di complicare i piani di Palazzo Marino sulla cessione della struttura ai due club. A breve si concluderà la conferenza dei servizi e si passerà alla trattativa per la cessione.

Il Comune, da parte sua, non vuole farsi carico dei costi della demolizione, mentre è più possibilista sulle bonifiche. I club, da parte loro, vogliono invece tutele se i permessi di costruire e demolire non dovessero arrivare. E’ partita la corsa contro il tempo.