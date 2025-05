Premier League da record: verso le sei squadre in Champions nel 2025/26

Sei squadre della medesima Federazione nella stessa edizione della UEFA Champions League. E’ questo il nuovo record che sta per stabilire la Premier League, il massimo campionato di calcio inglese, che nell’edizione 2025/26 della massima competizione europea per club potrà contare – molto probabilmente – addirittura su sei squadre: non era mai accaduto finora nella storia.

Esattamente come per la Serie A, la base di partenza per la Premier League prevede la partecipazione di quattro squadre alla Champions League. Il quinto posto è stato ufficializzato recentemente grazie alla conquista di uno dei due piazzamenti extra previsti dal nuovo format delle coppe europee e legati al ranking stagionale delle Federazioni (l’Inghilterra si è classificata prima, la Spagna seconda).

E il sesto posto? Un altro piazzamento nella competizione può arrivare dalla UEFA Europa League. Chi vince il torneo ha il diritto a prendere parte alla Champions League dell’anno successivo. Se chi conquista il trofeo è già qualificato tramite il campionato, quel posto viene preso da un altro club europeo sulla base della lista di accesso UEFA, ma nel caso della Premier League questo non accadrà.

Infatti, le due squadre che possono conquistare la finale, e di conseguenza giocarsi il titolo, sono il Manchester United (14° in Premier) e il Tottenham Hotspur (15°). Entrambe non si possono più qualificare alla prossima Champions passando dal campionato e hanno vinto nettamente nella semifinale di andata di Europa League, mettendo ben più di un piede in finale.

Se i pronostici saranno rispettati e Red Devils e Spurs conquisteranno l’ultimo atto del torneo, la Premier League avrà la garanzia di portare sei squadre nella prossima edizione della UEFA Champions League. Attualmente, le qualificate sarebbero così suddivise: