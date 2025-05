Ufficiale, Emanuele Floridi nuovo responsabile della comunicazione della Lazio

Nella giornata odierna la Lazio ha comunicato ufficialmente che Emanuele Floridi ricoprirà la carica di Responsabile della Strategia ed organizzazione della Comunicazione della Società. Floridi assume immediatamente il compito di potenziare e sviluppare ulteriormente le strategie e organizzazione di comunicazione della Società.

Floridi, quindi, assume il ruolo lasciato vacante dopo l’addio di Roberto Rao. Il nuovo responsabile è stato nominato dopo che la corsa per il posto aveva visto in lizza, tra gli altri, Stefano Di Traglia, l’ex Rai Carlo Paris, ma anche Alessandro Barbano.

Chi è Emanuele Floridi? La carriera del nuovo capo comunicazione della Lazio

Emanuele Floridi, 47 anni, romano, vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, mediatica e sportiva. Ha ricoperto incarichi presso istituzioni pubbliche e aziende private, specializzandosi in relazioni istituzionali, strategie mediatiche e gestione della comunicazione.

Il presidente Lotito, ha dichiarato: «Accogliamo con grande soddisfazione Emanuele Floridi nella famiglia biancoceleste. La sua esperienza e la sua professionalità saranno fondamentali per rafforzare la comunicazione e la diffusione del nostro brand, contribuendo a tutelare e valorizzare ulteriormente la grande tradizione della Lazio. Siamo certi che saprà operare con efficacia, consolidando il legame con i nostri sostenitori, partner commerciali e con gli interlocutori istituzionali e mediatici, promuovendo con forza i valori biancocelesti in Italia e nel mondo».

Nelle sue prime dichiarazioni, Floridi ha espresso grande entusiasmo per il nuovo ruolo: «Sono onorato di far parte di una società gloriosa come la Lazio. Ringrazio il Presidente Lotito per la fiducia concessa. Metterò tutta la mia esperienza e professionalità al servizio del Club, puntando a innovare e a rafforzare la strategia comunicativa. Il mio obiettivo è intensificare il dialogo con i media, le istituzioni e soprattutto valorizzare ulteriormente il rapporto speciale che lega la Lazio ai suoi sostenitori e a tutta la comunità biancoceleste».